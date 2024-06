Los videojuegos y la Nintendo Switch son para el verano

Compartir Facebook

Playa, helados, excursiones… y Nintendo Switch. En verano hay tiempo para todo, y los videojuegos pueden ser el complemento perfecto para una temporada estival llena de diversión y risas en familia.

Los colegios cierran sus puertas y niños y adolescentes llegan como náufragos a las largas y doradas vacaciones de verano. Les esperan días de sol y playa, excursiones, pandillas de verano… y videojuegos, por supuesto. “Por fin hay tiempo para todo, y la clave está en encontrar el equilibrio entre actividad física, juegos, videojuegos, lectura, alguna tarea doméstica y unos ratitos de aburrimiento, que también es muy sano”, asegura la educadora Valeria Aragón, especialista en comunicación afectiva, educación emocional y creatividad aplicada. De hecho, la Nintendo Switch puede ser la aliada más versátil de padres y madres a la hora de planificar la diversión: su tamaño la hace perfecta para llevar de viaje y jugar en modo portátil… Pero una vez en nuestro destino, también puede conectarse al televisor para disfrutar en pantalla grande. Cuenta con muchos títulos multijugador, para compartir en familia, y con mandos con sensores de movimiento, perfectos para principiantes que se lían con los botones (la consola trae dos, no hace falta adquirir ninguno extra para jugar en compañía). Además, sus juegos luminosos y amables, su app de control parental y sus modos online limitados la convierten en un dispositivo seguro para los peques de la casa. Te proponemos algunos títulos que harán de este un verano inolvidable (acompañados por los consejos de Valeria Aragón), para que puedas elegir la combinación de consola + videojuegos que más se ajuste a tus necesidades.

1. Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder. Tengamos la operación salida en paz.

No hay buen humor vacacional que aguante un largo viaje en coche bajo un sol de justicia y con el aburrimiento al alza en el asiento trasero. “Los niños no son adultos –explica Valeria Aragón– y es importante abandonar la expectativa de que no se quejen o se pongan inquietos. Para no verse desbordados, es recomendable que los padres tengan alternativas de entretenimiento: un buen kit de armonía familiar podría incluir juegos de bolsillo, mandalas para colorear, el clásico “veo, veo” y una Nintendo Switch”. Y es que unas rondas de Super Mario Bros. Wonder levantan el ánimo en cualquier atasco: saltos, risas y giros de guion inesperados, cortesía de las flores maravilla, te esperan en esta aventura de plataformas que admite hasta cuatro jugadores en modo cooperativo (extra de paz familiar: todos juegan en el mismo equipo). Festival de risas garantizado –sobre todo si cuentan con el plus de pantalla y sonido de Nintendo Switch OLED–, válido también para esperas en el aeropuerto y rutas en autobús.

2. Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe. ¡Tormentas de verano a nosotros!

Un chaparrón arruina cualquier plan al aire libre, y, por si fuera poco, te deja encerrado en casa con un surtido de niños enfurruñados. “Cuando sus planes deseados se tuercen–dice Aragón–, saber acompañar su frustración es importante. Primero hay que validar sus emociones y ser comprensivos con su disgusto. Luego, en lugar de darles opciones, es interesante redirigir su atención hacia ellas. Por ejemplo, preguntándoles por tres ideas chulas para pasar una buena tarde en casa. Jugar juntos es siempre una de las opciones estrella, especialmente a juegos como Mario Kart 8 Deluxe, que permiten a todos participar, teniendo en cuenta los diferentes niveles de destreza”. Hasta 12 pilotos admite a la vez este divertido título de carreras de coches, con muchos personajes y vehículos para elegir y 96 circuitos. Además, los más inexpertos pueden usar el mando en modo volante, para una “conducción” más intuitiva. ¿Oyes las risas? Claro: toda lluvia trae su (senda) arcoíris.

3. Nintendo Switch + Nintendo Switch Sports. Sobremesa para todos los públicos.

La palabra “sobremesa” existe solo en castellano. Sí, puede que sea un concepto universal, pero nadie gana a los mediterráneos en el arte de prolongar la diversión, a mantel puesto, tras la barbacoa o la paella dominguera. Si quieres reunir a pequeños y mayores en torno a este momento tan nuestro y tan veraniego, reta a toda la familia a una partida de Nintendo Switch Sports. Es un título tan apto para expertos como para novatos a los mandos, ya que se juega a través del movimiento del cuerpo, sin complicadas combinaciones de botones, imitando los raquetazos o las patadas al balón. Elige tu deporte preferido, reparte los mandos Joy-Con y… ¡que empiece el partido!

4. Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons. ¿Podemos bajar a la playa yaaaa?

Para las niñas y niños hay un lapso de tiempo que dura más que todo el curso escolar: el que va desde el postre hasta el momento de coger la toalla rumbo a la playa, piscina o río. Pero, por mucho que le duela a la impaciencia infantil, hay siestas que dormir y tareas que terminar antes de la hora del baño. “¡Pedimos a los niños una paciencia que a veces ni nosotros tenemos! –opina Aragón–. Y es sano que todos la desarrollemos. En el proceso, en lugar de enfadarnos por su insistencia es importante ofrecer alternativas como un ratito de lectura o un videojuego tranquilo. Así se facilita la espera”. Animal Crossing: New Horizons es una gran opción para que disfruten de forma relajada, sin gritos ni saltos de emoción. Si, además, juegan con Nintendo Switch Lite, la versión más portátil de la consola, podrán retirarse a su rincón preferido de la casa para disfrutar a su ritmo de todas las posibilidades de su isla paradisiaca.

5. Nintendo Switch OLED + Kirby y la tierra olvidada / Super Mario Odyssey. Team hermanos.

Durante las vacaciones, los peques de la casa pasan mucho tiempo juntos; y ya sabemos que los hermanos se quieren… como hermanos. Si el roce continuo está provocando más peleas que conexión, tal vez les ayuden actividades que animen a trabajar la complicidad, como los videojuegos con modo cooperativo. “Un juego de cooperación puede ser una excelente herramienta para hermanos que tienen muchas disputas –coincide Valeria Aragón–. No les queda más remedio que comunicarse, ponerse de acuerdo y resolver desafíos juntos. Estas experiencias pueden servir a los padres para hacerles ver que saben cooperar y que, cuando lo hacen, obtienen buenos resultados”. Los niños de edades (o habilidad) similares pueden sumergirse en Kirby y la tierra olvidada, uno en el papel de Kirby y otro en el de Waddle Dee Pañuelo, cada uno con habilidades específicas imprescindibles para la misión. Si, en cambio, se llevan varios años, disfrutarán con títulos como Super Mario Odyssey, que cuenta con un multijugador con dos niveles de destreza: el hermano mayor puede manejar a Mario y llevar la voz cantante mientras el pequeño se divierte controlando a la gorra Cappy. “Juegos como Super Mario Odyssey –confirma Aragón– donde la cooperación se da entre personajes con funciones diferentes, ejemplifican cómo habilidades diversas se complementan, algo que es muy interesante que los niños hagan consciente”.

6. Nintendo Switch + Super Mario Party / Mario Party Superstars. ¿Es que no te acuerdas de los primos?

Las visitas veraniegas a la familia ayudan a niñas y niños a mantener la conexión emocional con abuelos, tíos y primos que viven lejos. Pero, en ocasiones, esa conexión necesita una ayudita, especialmente con niños tímidos o tan pequeños que no recuerdan a los parientes del verano anterior. “El hecho de que los niños sean familia no garantiza que se lleven bien o cojan confianza nada más verse, algo que muchos padres no terminan de entender –afirma la experta–. Mi propuesta es, primero, empatizar con su situación; y luego, buscar intereses comunes como música, deportes o videojuegos; en particular, títulos como Super Mario Party o Mario Party Superstars son excelentes rompehielos, ya que generan momentos de risa casi desde el inicio de la partida. Con muchas opciones para elegir, es casi imposible que no encuentren juegos que reflejen sus intereses en común”.

7. Nintendo Switch OLED + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom / Luigi’s Mansion 2 HD. Atrapados en la ciudad.

El verano es largo y para muchas familias implica semanas de permanecer en la ciudad mientras los adultos trabajan. Puede ser un buen momento para embarcarse en un juego de largo recorrido y viajar (con la imaginación) lejos del asfalto. En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom los niños podrán explorar los extensos paisajes de Hyrule, poner su cerebro a trabajar para crear artilugios que permitan a Link avanzar y desentrañar los puzles y misterios de una aventura épica y emocionante. Otra opción, llena de humor y sustos amables, es Luigi’s Mansion 2 HD, una historia de fantasmas descacharrantes que les llevará de viaje por el Valle Sombrío en busca de los fragmentos perdidos de la Luna Oscura.

8. Nintendo Switch Lite + Splatoon 3. No hay nada como (los amigos de) el hogar. Las pandillas de verano son una gran cosa… pero es posible que los pequeños viajeros sientan morriña de sus amigos de siempre, como indica Valeria Aragón: “Es frecuente que niños que son hijos únicos y se van de vacaciones con sus padres echen mucho de menos jugar con sus amigos del colegio. Poder ofrecerles una opción para jugar juntos y echar unas risas es algo que valoran y les suele sentar fenomenal”. Tira de Nintendo Switch Lite y Splatoon 3 y deja que conecten con sus compañeros del cole, allá donde estén, al más puro estilo infantil: jugando, peleando (desde el cariño) y poniéndolo todo perdido (virtualmente). Hasta ocho jugadores pueden competir online en estas divertidísimas guerras de pintura que requieren estrategia, habilidad, velocidad… y litros de tinta digital.

9. Princess Peach: Showtime!, Paper Mario: La puerta milenaria y Mario vs. Donkey Kong. Aquí jugamos todos.

Los niños no son los únicos que están de vacaciones… Y el verano, con sus largas jornadas y su ritmo pausado, es el momento perfecto para compartir con ellos los mandos y adentraros juntos en una nueva aventura. Podéis subiros por turnos a los variados escenarios teatrales de Princess Peach Showtime!, ayudarles con pistas y consejos mientras intentan superar los desafíos de Paper Mario: La puerta milenaria o convertiros en compañeros de aventura en títulos multijugador cooperativos como Mario vs. Donkey Kong. Elijas el título que elijas, lo importante es disfrutar juntos.

