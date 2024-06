Skull and Bones, “Coro del Caos” nueva temporada disponible

LA SEASON 2 DE SKULL AND BONES, “CORO DEL CAOS”, YA ESTÁ DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO DE FORMA GRATUITA

Enfréntate a la ira de los Gemelos Hubac en la segunda temporada de Skull and Bones

Hoy, Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de la segunda temporada de Skull and Bones, “Coro del Caos”. En ella, los jugadores tendrán que enfrentarse a los maníacos Gemelos Hubac, matones de la Compañía Real que siembran el caos por los mares. Los jugadores podrán combatir contra la Flota del Coro de los Gemelos en la primera Free Week del juego, que tendrá lugar del 30 de mayo al 6 de junio y permitirá conservar el progreso, además de contar con juego y progreso cruzados.

Además de mejoras de calidad de vida, la segunda temporada ofrece una gran cantidad de contenido nuevo a todos los jugadores de forma gratuita:

En esta temporada, los jugadores se enfrentarán no solo a uno, sino a dos señores piratas, pues los Gemelos Hubac llegan para derramar sangre y sembrar el caos. Armand y Bertrand Hubac ejercen como los desquiciados agentes de la Com Compañía Real, y será inevitable que los piratas del Abismo choquen contra ellos en su búsqueda de la libertad.

Habrá nuevas funciones de jugabilidad muy esperadas, como la Gestión de flota y las mejoras en los barcos, además de nuevo contenido PvE (Defensa) y en el modo para un jugador (Adquisición).

Los jugadores encontrarán nuevos eventos de mundo en el marco de la campaña de la Compañía Real para eliminar a los piratas y aplastar al Abismo en el océano Índico. Entre ellos están los exclusivos convoyes Mercantes y el buque de guerra de élite Soleil Royal

También habrá eventos de tiempo limitado; por ejemplo, el aumento de bajas en el Abismo llamará la atención de un sanguinario monstruo marino: Lestari, el Megalodon. No todo será tan dramático: los jugadores también podrán competir en el evento de carreras de barcos Regata del dragón, o participar en la refrescante Fiesta veraniega.

Por último, como en cada nueva temporada, los jugadores podrán completar desafíos semanales que les permitirán hacerse con recompensas y progresar en tres vías a la vez en el nuevo Pase de contrabandista.

Os dejamos el gameplay trailer del juego

Desarrollado por Ubisoft Singapur en colaboración con otros estudios de Ubisoft*, Skull and Bones es un RPG de acción naval en línea, en el que juegas con tus propias reglas para convertirte en un temible señor pirata y construir tu imperio contrabandista en un mundo plagado de peligros.

Skull and Bones está disponible con juego y progreso cruzados en PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna, GeForce Now, y Windows PC (en Ubisoft Store via Ubisoft Connect y en Epic Games Store).

Para obtener más información sobre Skull and Bones, entra en skullandbonesgame.com.

* Los estudios asociados de Ubisoft incluyen Ubisoft Belgrado, Ubisoft Berlín, Ubisoft Chengdú, Ubisoft Kiev, Ubisoft Montreal, Ubisoft Mumbai, Ubisoft París, Ubisoft Filipinas, Ubisoft Pune y Ubisoft Shanghái.

