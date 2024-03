Compartir Facebook

¡Adelante Arisen! Dragon’s Dogma 2 se estrena hoy en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC

En el día de hoy Capcom, desarrollador y editor de videojuegos líder a nivel mundial, ha lanzado hoy el esperado RPG de acción Dragon’s Dogma™ 2 en PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam. Esta secuela del clásico de 2012 Dragon’s Dogma™, presenta un mundo de fantasía ricamente detallado y profundamente explorable construido con el motor RE ENGINE de Capcom, donde las elecciones individuales y la creatividad permiten a los usuarios dar forma a su propia experiencia. Además de la versión estándar de Dragon’s Dogma 2, hay una versión Deluxe Edition que incluye el conjunto “New Journey Pack” con objetos de juego para ayudar a tus Arisen en su aventura, como una Wakestone, Rift Crystals, una colección de música y sonidos de Dragon’s Dogma, acceso a un kit de acampada personalizado y mucho más.

Dragon’s Dogma 2 es un RPG de acción narrativa que sitúa a los jugadores en un mundo de fantasía inmersivo como el Arisen, un campeón cuyo corazón ha sido robado por el Dragón. Dirigirás un grupo de hasta tres compañeros de IA conocidos como Peones, incluido el principal personalizado y hasta otros dos adicionales que puedes reclutar tanto offline o de otros jugadores mientras estés online. Aunque el escenario de la secuela refleja las exuberantes colinas ondulantes del clásico Dragon’s Dogma™ y su expansión Dark Arisen, esta original aventura tiene lugar en un mundo paralelo que contiene dos naciones de enfoques distintos ante la amenaza de los dragones. La reina regente Disa ha instalado un falso Arisen para mantener el control del reino de Vermund para su hijo. Mientras tanto, la nación beastren de Battahl considera que los peones de otro mundo son una fuente de desgracia y han recurrido al culto de la Llama Lambert y a suma sacerdotisa Nadinia para alejar la calamidad.

Dragon’s Dogma 2 aprovecha la potencia del motor RE ENGINE para crear un mapa del mundo cuatro veces más grande que el del mundo original de Dragon’s Dogma y está densamente poblado de enemigos, eventos y lugares renderizados con la última tecnología gráfica. El entorno se complementa con una física envolvente y una IA de personajes de da vida a peones, monstruos y personajes no jugables. Los peones guían orgánicamente a los usuarios a nuevas ubicaciones, cooperan dinámicamente durante las batallas e incluso reaccionan ante momentos especiales, como la celebración de estrechas chocando los cinco. Monstruos nuevos y antiguos animan a los jugadores a idear numerosas estrategias para tener éxito en el combate o incluso evitarlo por completo. Los personajes no jugables, como la arquera Ulrika, que tiene una profunda conexión con los Arisen, Nadinia, la gran sacerdotisa de los beastren, o una variedad de otros caracteres únicos, formarán intrincadas Relaciones con los Arisen que preparan el terreno para hacer patentes de manera sutil los momentos de la historia. Dale forma a tu propia aventura a través de las Relaciones que establezcas con los más de 1000 personajes no jugables que habitan este mundo.

Antes de embarcarte en cada misión de tu viaje, resulta esencial que organices tu grupo: entiende los puntos fuertes y débiles de cada miembro; decide cuál será tu estrategia; y selecciona tácticamente las vocaciones para tu Arisen, Peón principal y peones contratados. Tú eliges si quieres forma un grupo equilibrado con múltiples vocaciones, un grupo puramente ofensivo de poderosos magos, un equipo fornido de guerreros a dos manos o cualquier punto intermedio. Cuando los jugadores comiencen su viaje en Dragon’s Dogma 2, podrán elegir el estilo de juego que deseen entre las cuatro vocaciones disponibles inicialmente: Luchador, Arquero, Ladrón y Mago. Los usuarios podrán cambiar la vocación de su Arisen y peón principal en cualquier momento visitando los gremios de vocaciones de todo el mundo y desbloquear nuevas vocaciones como la de Duelista Místico, Ilusionista y Guerrero a medida que avancen en el juego encontrando y estrechando lazos con los maestros de cada vocación. Los usuarios interesados en empezar a diseñar su Arisen y su peón principal pueden descargar la herramienta de “Edición y guardado de personajes”, que ya está disponible de manera gratuita en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato Steam. Esta herramienta permite a los jugadores crear diseños para su Arisen y peón principal que se transferirán instantáneamente al juego completo.

Dragon’s Dogma™ 2 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y en formato PC.

