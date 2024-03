El DLC The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia ya está disponible en PC

Hoy comienza el periplo de The Elder Scrolls Online en 2024 con el lanzamiento del paquete de DLC de mazmorras Scions of Ithelia y la actualización 41 del juego base para PC/Mac. Ya puedes adentrarte en dos nuevas mazmorras y empezar a prepararte para las aventuras que vendrán más adelante con el capítulo Gold Road. Scions of Ithelia ya está disponible en PC/Mac y llegará a consolas el 26 de marzo.

El DLC Scions of Ithelia incluye dos mazmorras JcE totalmente nuevas, la Palestra de los Juramentados y el Velo del Trastorno. Los jugadores podrán obtener recompensas únicas, como nuevos coleccionables, logros y conjuntos de objetos, mientras se abren paso por estas dos peligrosas aventuras hasta descubrir las siniestras fuerzas que están tras los acontecimientos del capítulo Gold Road (que llegará el 3 de junio a PC/Mac y el 18 de junio, a consolas).

Puedes encontrar todos los detalles sobre la Palestra de los Juramentados y el Velo del Trastorno en el sitio web oficial de TESO.

El lanzamiento viene acompañado por el parche para el juego base de la actualización 41, que pone en manos de todos los jugadores de TESO una serie de correcciones, novedades y mejoras de la experiencia de juego totalmente gratuitas. Por ejemplo, a partir de ahora, se podrá usar el nuevo sistema de armamento de asedio para facilitar la gestión del inventario y acumular hasta 20 unidades de cada categoría de estas armas. La actualización 41 también cambia los requisitos mínimos del juego para PC y Mac con el fin de garantizar que se mantiene el mismo nivel de rendimiento en equipos antiguos con el nuevo contenido.

Puedes encontrar las notas del parche de Scions of Ithelia y la actualización 41 en los foros oficiales.

Si eres miembro de ESO Plus, tendrás acceso al DLC Scions of Ithelia, pero también puedes comprarlo en la Tienda de coronas por 1500 coronas (en la categoría “DLC”). También está disponible por 4000 coronas el lote de coleccionista Scions of Ithelia, que, además de acceso al paquete de DLC, incluye la montura gato sable de hueso de ceniza, la mascota echalete de hueso de ceniza y cinco pergaminos de experiencia de coronas.

Recuerda que todos los miembros de ESO Plus podrán conseguir gratis el lote de coleccionista Scions of Ithelia durante dos semanas (a partir del 11 de marzo, en PC/Mac, y del 26 de marzo, en Xbox y PlayStation).

El DLC de mazmorras Scions of Ithelia y la actualización 41 ya están disponibles en PC/Mac y llegarán el 26 de marzo a Xbox y PlayStation.

