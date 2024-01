Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EA ORIGINALS Y SURGENT STUDIOS REVELAN TALES OF KENZERA™: ZAU, UN JUEGO INDIE CONSTRUIDO COMO UNA ODA A UN DIFUNTO PADRE A TRAVÉS DE UNA AVENTURA EMOCIONANTE Y CINÉTICA

En memoria de su padre, el fundador del estudio, Abubakar Salim, crea su primer juego en un reino místico inspirado en el bantú, que cuenta una sentida historia sobre la búsqueda del valor propio tras una pérdida

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Surgent Studios han desvelado Tales of Kenzera: ZAU, un conmovedor juego de plataformas de acción y aventura para un jugador que aporta una nueva visión de la experiencia de encontrar esperanza y valor tras una pérdida. Inspirado en el viaje personal del fundador de Surgent Studios y actor nominado a los BAFTA, Abubakar Salim, que tuvo que lidiar con la pérdida de su padre y su profundo vínculo mutuo con los videojuegos, Tales of Kenzera: ZAU rinde homenaje al padre de Abubakar a través de un juego de plataformas de acción y aventura de estilo metroidvania que muestra cómo la grandeza nace de la resistencia.

«Durante mucho tiempo, he luchado por encontrar una forma de comunicar mi viaje con el duelo. Ahora lo puedo hacer a través de la historia de pérdida, crecimiento y curación de Zau en Tales of Kenzera: ZAU«, afirma Abubakar Salim. «Para mí, los juegos son el medio más poderoso para compartir historias. Mi difunto padre me introdujo en este medio, y ¿qué mejor manera de honrarle a él, a nuestra relación y a nuestro amor que a través de esta experiencia? Estoy muy agradecido y orgulloso del equipo de creativos que han ayudado a crear Surgent Studios, y estoy más que emocionado de que EA Originals me haya dado la plataforma y el espacio para compartir esta historia con ellos.»

Publicado bajo el sello EA Originals y desarrollado por Surgent Studios -un estudio de producción transmedia fundado y dirigido por Abubakar-, Tales of Kenzera: ZAU invita a los jugadores a ponerse en la piel de Zau, un héroe afligido que tiene la misión de rescatar a su amado padre de las garras de la muerte. Guiado por Kalunga, el Dios de la Muerte, Zau se abre camino a través de reinos místicos en 2,5D para aprovechar los poderes cósmicos del chamán guerrero. Tales of Kenzera: ZAU invita a los jugadores a embarcarse en un viaje de sanación espiritual, donde los momentos más duros desenmascaran en quiénes pueden convertirse realmente. El juego saldrá a la venta el 23 de abril de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y EA app.

«El principio fundacional de EA Originals es proporcionar medios y apoyo al talento emergente en el desarrollo de juegos, permitiendo a los creativos llevar su audaz y visionaria narrativa a una audiencia global de jugadores», dijo Jeff Gamon, Director General de EA Partners. «Nuestro entusiasmo por la conmovedora visión de Abu, que bebe de su historia familiar y de milenios de mitología bantú, impulsó nuestro apoyo y confianza en Surgent Studios desde sus inicios hace varios años. El equipo de EA Originals se enorgullece de apoyar a Abu para que comparta con el mundo una experiencia realmente inolvidable y conmovedora.»

Tales of Kenzera: ZAU se desarrolla en las bellas, aunque traicioneras, tierras de Kenzera: ZAU se inspira en los cuentos bantúes, llenos de relatos sobre el caos y el orden, recuerdos de antiguos chamanes, espíritus sagrados y criaturas fascinantes. Los jugadores pueden blandir y expandir los poderes cósmicos de las máscaras del Sol y de la Luna para derrotar a los espíritus inquietos en combates rítmicos; pueden manipular el tiempo y cristalizar a los enemigos usando los poderes de la máscara de la Luna, o lanzar lanzas ardientes con la máscara del Sol, todo ello en animaciones meticulosamente elaboradas a mano. La búsqueda de Zau para convertirse en un digno sanador espiritual se desarrolla en varios entornos únicos y vibrantes, y está ambientada con la encantadora partitura original de Nainita Desai, ganadora de múltiples premios.

Tales of Kenzera: ZAU se lanza el 23 de abril de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y EA app por 19,99 USD. Los pedidos anticipados ya están disponibles e incluyen dos puntos de chamán que desbloquean hasta dos habilidades en el juego, la variante de efecto visual Bendición de Kalunga, así como el cómic digital complementario Tales of Kenzera: ZAU, que profundiza en la rica historia de Kenzera.

Para obtener más información y estar al día sobre Tales of Kenzera, visita este enlace.

. Leer artículo completo en Frikipandi Tales of Kenzera: ZAU