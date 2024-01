Conoce a los héroes, aliados y los antagonistas de Like a Dragon: Infinite Wealth

Los hérores, aliados, antagonistas y otros personajes de Like a Dragon: Infinite Wealth

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio han publicado una serie de vídeos sobre los personajes protagonistas de Like a Dragon: Infinite Wealth que se pueden ver en el canal oficial de SEGA en Youtube en una completa lista de reproducción.

Échale un vistazo a los quince vídeos para conocer a los héroes, sus aliados, antagonistas y aquellos con motivos intermedios en el próximo RPG de Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon: Infinite Wealth.

Puedes ver la lista de reproducción

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe enfrentar sus últimos días. Experimenta un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG donde el campo de batalla se convierte en tu arma, y en el que todo vale. Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura tan grande que abarca todo el Pacífico.

Like a Dragon: Infinite Wealth se lanzará el 26 de enero de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y en formato PC (Steam). La campaña de reserva anticipada de las ediciones física y digital estándar, la Deluxe Edition y la Digital Ultimate incluye el conjunto Potenciador Heroico & Conjunto de Trabajos Especiales , que ayudará a los usuarios a subir de nivel más rápido, junto con un conjunto especial que incluye los trabajos de defensa y as del tenis

Para más información sobre el juego visita: https://infinitewealth.sega.com

