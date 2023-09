Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los sistemas Evercade amplían aún más la oferta de juegos disponibles. Blaze Entertainment presenta dos nuevos cartuchos para su catálogo

Dos nuevos cartuchos se añaden al catálogo: Full Void y Home Computer Heroes Collection 1

El 31 de octubre de 2023, la firma Blaze Entertainment incorporará, a su ya amplio catálogo de productos disponibles, dos nuevos cartuchos de juegos compatibles con todo el hardware Evercade, entre ellas las plataformas Evercade VS y Evercade EXP. Por un lado, Full Void un moderno título independiente inspirado en los clásicos de las plataformas de 16 bits. Por otro lado, el recopilatorio Home Computer Heroes Collection 1 que incluye siete títulos de corte retro moderno, entre los que se incluyen Planet X2 y Attack of the PETSCII Robots de The 8-Bit Guy, la versión oficial para C64 de Farming Simulator, el primer título para MSX The Sword of Ianna, y Tanks Furry y Bridge Strike de los veteranos de la demoscene de Amiga Project R3D.

Los cartuchos

Full Void

Full Void de OutOfTheBit es un moderno título indie para Evercade, inspirado en los clásicos juegos de plataformas de 16 bits. Ponte en la piel de un adolescente sin nombre en una distopía futurista y lucha contra la IA que ha esclavizado a la humanidad.

Home Computer Heroes Collection 1

Descubre la filosofía Indie Heroes con Home Computer Heroes Collection 1 para Evercade. Experimenta siete títulos «retro modernos», incluyendo Planet X2 y Attack of the PETSCII Robots de The 8-Bit Guy, la versión oficial para C64 de Farming Simulator, el primer título para MSX The Sword of Ianna, y Tanks Furry y Bridge Strike de los veteranos de la demoscene de Amiga Project R3D. Disfrute de los juegos clásicos en Evercade.

Los juegos

Ambos cartuchos con compatibles con todo el hardware Evercade.

Incluyen un manual a todo color.

Lista de juegos Home Computer Heroes Collection 1: Attack of the PETSCII Robots, Bridge Strike, Citadel, farming Simulator, Planet X21, The Sword of Ianna y Tanks Furry.

Títulos: Full Void y Home Computer Heroes Collection 1

Desarrollador: Blaze Entertainment

Plataforma: Evercade VS

Género: Aventura / Plataformas

Lanzamiento: 31 de octubre 2023

Idioma: Manual y textos en castellano

PEGI: +7 (Full Void) y +12 (Heroes)

Web oficial: www.evercade.co.uk

. Leer artículo completo en Frikipandi Blaze Entertainment presenta dos nuevos cartuchos para su catálogo