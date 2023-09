The Crew Motorfest ya está disponible. Disfruta de la conducción

Compartir Facebook

THE CREW MOTORFEST YA ESTÁ DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO

Descubre todos los aspectos de la cultura del motor y ponte al volante de más de 600 vehículos en este nuevo juego de conducción de Ubisoft Ivory Tower. ¡Ya disponible, y con una prueba gratuita entre el 14 y el 17 de septiembre!

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de The Crew Motorfest, la experiencia de conducción de mundo abierto definitiva. El juego ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One, en ediciones físicas y digitales, así como en Windows PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store (solo en versión digital). Los jugadores también podrán disfrutar de la Ultimate Edition del juego con una suscripción a Ubisoft+ en Xbox, Amazon Luna* y PC (mediante Ubisoft Connect). Además, se ha estrenado un nuevo tráiler de acción real para celebrar el lanzamiento del juego:

En The Crew Motorfest, los jugadores podrán recorrer la isla de O‘ahu (Hawái), y participar en Motorfest, un festival en constante evolución diseñado para todos los entusiastas de la conducción. En el corazón del evento descubrirán nuevos aspectos de la cultura del motor gracias a una selección de 15 campañas temáticas, llamadas Listas de juego (Playlists). Cada una de ellas cuenta con una atmósfera, música, objetivos, jugabilidad y recompensas específicas, y sumerge a los jugadores en los mejores universos de la cultura automovilística, permitiéndoles explorar el legado de marcas icónicas o dominar distintos estilos de conducción: desde las carreras callejeras en la lista Made in Japan hasta la potencia de los coches American Muscle, pasando por carreras con automóviles monoplaza, derrapes y mucho más. También hay una lista para supercoches eléctricos, centrada en la potencia bruta y la eficiencia energética, y otra para los clásicos vintage, con distintos ajustes de jugabilidad que eliminan el GPS y la dirección asistida para que sepas lo que se sentía al conducir vehículos legendarios en el pasado.

Pero la cultura del motor no solo tiene que ver con los coches, sino también con la gente. Y para ofrecer a los jugadores tantas experiencias distintas como sea posible, algunas de las personas más famosas de la escena de los amantes del motor han contribuido directamente a The Crew Motorfest, incluyendo conductores profesionales, expertos en tuning y creadores de contenido. Hay varias listas que cuentan con su presencia en el lanzamiento:

Rule the Streets, con la famosa red estadounidense Donut Media, que pone a prueba a los coches más novedosos en desafíos personales de James Pumphrey.

Dream Cars, con la mundialmente famosa entusiasta del motor Supercar Blondie (Alexandra Hirschi), que ofrece una selección propia de los concept cars más únicos e innovadores que jamás se hayan visto en la carretera.

LBWK, que sumerge a los jugadores en la visión de Wataru Kato, fundador de la tienda de coches japonesa Liberty Walk, mostrando su pasión por coches tuneados y personalizados.

Y esto es solo el principio: ¡hay listas y experiencias nuevas a la vuelta de la esquina! Cada visita a Motorfest supone una nueva oportunidad de embarcarse en otra temática semanal, conducir vehículos nuevos y ganar recompensas. Desde el lanzamiento el 14 de septiembre, la primera temporada pondrá el foco en aquello que hace icónicos a los coches en distintas regiones del planeta: Estados Unidos, Japón o Europa. Y en diciembre, la segunda temporada dará la bienvenida a una de las marcas más famosas en el entretenimiento automovilístico, Hoonigan, que introducirá en el juego sus proyectos de vehículos especiales.

¿Y lo mejor? ¡Que a partir de hoy, y hasta el 17 de septiembre, los jugadores podrán probar gratis The Crew Motorfest en PlayStation, Xbox y PC durante cinco horas! Si luego quieren continuar con su aventura, cada elemento desbloqueado y todo el progreso se conservarán al comprar el juego. Además, quienes se hagan con el juego antes de que esta prueba gratuita termine, podrán beneficiarse de la oferta de compra temprana y desbloquear el pack Liberty Walk, que incluye el Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition.

Aquellas personas que tuvieran The Crew® 2 y hayan dedicado su tiempo y energía a conseguir la colección de coches perfecta, verán que The Crew Motorfest también ofrece una función completamente única: Importar colección, que permite a quienes quieran trasladar el grueso de su colección de vehículos de The Crew 2 a The Crew Motorfest de forma gratuita. La mayoría de los vehículos y elementos cosméticos comprados o desbloqueados antes de que termine la Temporada 8 de The Crew 2 podrán importarse, y sucederá lo mismo con vehículos y elementos cosméticos concretos de la Temporada 9 más adelante. Quienes quieran empezar de cero su experiencia Motorfest podrán hacerlo, ya que esta función es completamente opcional y podrá activarse en cualquier momento.

Las ediciones Gold y Ultimate de The Crew Motorfest incluyen el Year 1 Pass en todas las plataformas disponibles. El Year 1 Pass desbloqueará de forma gradual hasta 25 coches adicionales, empezando hoy mismo con tres vehículos que forman parte de la primera temporada: el Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023), el Chevrolet Chevelle SS (1970) y el BMW M4 Competition Coupe (2021). A partir de aquí, los jugadores obtendrán dos coches al mes, hasta conseguir un total de 25 coches a lo largo del año. Además, la Ultimate Edition ofrece acceso al pack Ultimate, que contiene multitud de elementos de personalización exclusivos para el avatar del jugador y sus vehículos. Esta edición está incluida en las suscripciones a Ubisoft+ en Ubisoft Connect, Xbox y Amazon Luna.

Para más información sobre The Crew Motorfest, por favor, visita thecrewgame.com

Para conocer las últimas noticias sobre The Crew Motorfest y otros juegos de Ubisoft, entra en news.ubisoft.com. Para comprar el juego, ve a store.ubisoft.com.

