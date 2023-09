The Crew Motorfest, con este live action trailer del juego

Hoy queremos contagiaros la emoción y la adrenalina de la que algunos jugadores ya han empezado a disfrutar en The Crew Motorfest, con este live action trailer del juego!

Seguid al Lamborghini Huracán Tecnica, al Porsche Taycan Turbo S y al Nissan Z para sentir de primera mano el sueño hawaiano que os espera en Motorfest! 🏝

No os lo perdáis! à

The Crew Motorfest será la próxima entrega de la saga de videojuegos de carreras desarrollada por Ubisoft Ivory Tower y distribuida por Ubisoft. Será la tercera entrega de la saga The Crew y la primera desde The Crew 2 de 2018. Llega el 14 de septiembre

The Crew Motorfest Special Edition, explora el vibrante mundo abierto de la isla de O’ahu en Hawái mientras compites en intensas carreras, eventos temáticos y mucho más! con los coches más legendarios.

Esta edición incluye el Fitted Rainbow Pack, mejora tu garaje con este contenido especial, diseñado por el artista hawaiano Keola Rapozo:

Honda Civic Type R 2021 Fitted Edition

Dos artículos estéticos

Un pack de atuendo para el avatar

Tendrás incontables oportunidades de demostrar tu habilidad al volante y la posibilidad de coleccionar cientos de coches emblemáticos.

Explora un mundo abierto lleno de vida en Hawái

The Crew Motorfest se ha instalado en uno de los lugares más hermosos de la Tierra: la isla de O’ahu, en Hawái. Participa en carreras callejeras por la bulliciosa ciudad de Honolulu, conduce por las laderas cubiertas de ceniza de volcán o domina los derrapes en los circuitos.

Celebra todos los aspectos de la cultura automovilística

¡Disfruta de una amplia variedad de emocionantes actividades de conducción y elige cómo quieres divertirte con tus vehículos! Descubre las playlists y sumérgete en campañas temáticas en las que descubrirás los universos más fascinantes de la cultura automovilística, como el de los muscle cars norteamericanos, las carreras callejeras al estilo japonés y los vehículos legendarios del pasado.

Colecciona los coches más legendarios

¡Compite en intensas carreras, presume de estilo, colecciona coches emblemáticos y mucho más! Domina cada desafío de conducción y construye tu colección con los vehículos más legendarios jamás creados.

