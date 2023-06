La edición limitada de LeBron James y DualSense llega el próximo 27 de julio

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que el próximo 27 de julio estarán disponible para compra el mando inalámbrico DualSense PS5 diseñado por LeBron James, el icono de la NBA. LeBron ha participado en el diseño del modelo, que integra imágenes personales y frases que han sido significativas a lo largo de su carrera, tal y como se aprecia en las imágenes.

Desde Akron hasta la escena mundial, LeBron James sigue inspirando al mundo con su insaciable ética de trabajo, su espíritu de la competición y sus notables logros en la cancha y en su comunidad. Hoy nos complace compartir detalles sobre cómo los jugadores de determinados mercados pueden conseguir nuestra primera colaboración de diseño con LeBron y el primer accesorio de PlayStation de edición limitada codiseñado con un icono cultural.

El mando inalámbrico DualSense de la edición limitada de LeBron James también saldrá a la venta el 27 de julio en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia y Benelux. Las reservas del mando estarán disponibles en estos países a partir de este jueves 29 de junio.

Este modelo de DualSense se podrá reservar desde este jueves a través de PlayStation Direct y estará disponible para venta en mercados seleccionados a partir del 27 de julio a través de esta misma plataforma. El DualSense tendrá un precio recomendado de 79,99€ hasta agotar existencias.

El mando inalámbrico DualSense de la edición limitada de LeBron James cuenta con elementos inspirados en el amor de LeBron por los juegos y la comunidad, y es un proyecto muy personal que hemos creado conjuntamente con él. Con frases memorables como “Nothing is given. Everything is earned” (en español: “Nada se da. Todo se gana”), el accesorio incluye proverbios e imágenes personales que han resultado significativos a lo largo de la trayectoria de LeBron como atleta revolucionario, inspiración para millones de personas de todo el mundo

Esta colaboración se enmarca en la iniciativa Playmakers de la compañía, una red dinámica de talentos que comparten su pasión por PlayStation y los videojuegos con el mundo y que incluye a algunos de los creadores, atletas, actores, artistas y jugadores más importantes de la actualidad.

Para más información, consulta el blog oficial de PlayStation.