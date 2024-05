MotoGP 24. ya disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam

Milestone y MotoGP se complacen en anunciar el estreno de MotoGP 24. El nuevo capítulo del videojuegos oficial de MotoGP™ ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam.

Marcando un punto de inflexión en la historia de la franquicia, MotoGP™24 incorpora por primera vez el Mercado de Pilotos, dando respuesta a una de las peticiones más esperadas por su comunidad. A partir de este año, los pilotos de todas las categorías tienen la oportunidad de cambiar de equipo, incluyendo la promoción entre clases. De esta forma, los jugadores verán actualizadas sus parrillas en cada temporada del juego, encontrando así nuevos y emocionantes retos y escenarios que experimentar cada año. Las posibilidades son infinitas, ya que se podrá proponer tanto a la IA como a los jugadores que cambien de equipo en función de su rendimiento en la pista. Además, replicando la dinámica de las negociaciones reales, las elecciones de los pilotos controlados por la IA no solo vendrá determinadas por los valores actuales de los demás pilotos de la parrilla, sino que también contarán las perspectivas de futuro. Por ejemplo, si un equipo de mitad de parrilla obtiene resultados convincentes de forma constante que demuestren que está en alza, podría fichar a un piloto puntero a pesar de no ser un aspirante inmediato al título. Es importante destacar que el Mercado de Pilotos se suma a los puntos de inflexión, las rivalidades y la red social ficticia incorporados el año pasado para crear un viaje que gira en torno a las actuaciones y elecciones de cada jugador. El Mercado de Pilotos seguirá y acentuará dicha filosofía; la evolución de las rivalidades, así como los me gusta y las respuestas en la red social ficticia, alimentarán de hecho os rumores sobre posibles fichajes futuros, que los jugadores podrán seguir a través de un menú específico del modo carrera.

Para que la experiencia de juego se mezcle aún más con las carreras de la vida real, MotoGP™24 también presenta los MotoGP™ Stewards. Durante todo el fin de semana, supervisarán la carrera y las sesiones cronometradas, disciplinado a los pilotos y a la IA por igual por sus acciones en el circuito. Tanto los jugadores como la IA se enfrentarán a consecuencias por infringir las reglas, que van desde advertencias a penalizaciones por vuelta larga o tiempo, así como órdenes de dejarse pasar en caso de adelantamientos injustos hasta tiempos de clasificación cancelados. Curiosamente, la conducción descuidada avivará aún más las rivalidades de otros pilotos.

Además de perfeccionar las ayudas neuronales introducidas el año pasado, Milestone ha desarrollado un nuevo sistema de Dificultad Adaptativa que ayudará enormemente a todos los jugadores, desde los novatos hasta los expertos. Esta novedosa solución tiene en cuenta un conjunto de factores y mediciones realizadas en tiempo real para calibrar el nivel de los adversarios en función de las actuaciones de los jugadores a lo largo de las carreras y las sesiones. De este modo, proporciona una experiencia de juego a medida, garantizando que el ritmo de carrerea entre los contendientes sea siempre razonable y coherente.

La Dificultad Adaptativa dará a todos los aficionados la oportunidad de apreciar plenamente las mejores en la IA y la física implementadas por el estudio milanés. La IA se ha perfeccionado para reproducir la forma de correr de los pilotos reales. Los campeones consagrados esperarán el momento perfecto para lanzar el ataque ganador, mientras que los novatos intentarán demostrar su valía enseguida. En cuanto a la física del juego, la gestión de las fases de entrada y salida de las curvas se ha revisado para diseñar una jugabilidad mucho más indulgente en comparación c con las entregas anteriores. Gracias a un sistema de entrega de potencia más suave, ahora los usuarios pueden llegar al límite de las posibilidades de la física de una forma más controlada, teniendo más oportunidades de demostrar sus habilidades de juego mientras disfrutan del máximo realismo. La gestión de los neumáticos también ha cambiado para garantizar que todos los compuestos rindan en cada circuito, manteniendo al mismo tiempo una sensación distinta para cada tipología.

En la vertiente multijugador, los campeonatos LiveGP* Championships mejoran la experiencia online de MotoGP™24. Se trata de un nuevo modo multijugador creado para los jugadores más competitivos, llamados a escalar posiciones en la clasificación general del Campeonato sumando puntos en eventos específicos. Además, el juego cruzado** permite a los aficionados desafiarse entre sí independientemente de su plataforma y generación de consola, desde el primer día. En red local, el modo de juego en pantalla partida para dos jugadores está disponible para las versiones de PlayStation, Xbox y Steam.

Por último, MotoGP™24 da rienda suelta a la creatividad de los jugadores a través de cuatro potentes editores de cascos, pegatinas, dorsales y parches traseros, con la posibilidad de compartir las creaciones online a través de las diferentes plataformas.

Con todos los pilotos y circuitos oficiales de la temporada 2024 para las categorías MotoGP™, Moto2™ y Moto3™, así como el campeonato del mundo FIM Enel MotoE™, MotoGP™24 ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ y Steam.

