La emisión de desarrolladores 7.5 de Star Wars: The Old Republic revela la nueva aventura para un jugador

Hoy, el equipo de desarrollo de Star Wars: The Old Republic ha emitido un especial en directo en el que se detallaban muchas de las emocionantes novedades que llegarán pronto en la actualización 7.5. Esto incluye el siguiente capítulo de la historia principal, una nueva granja para que los jugadores cultiven, la primera de muchas aventuras para un jugador y mucho más. En la retransmisión en directo también se reveló que la actualización 7.5 está al caer, y que pronto se anunciará la fecha de lanzamiento exacta.

A continuación, puedes ver los momentos destacados y las noticias que se revelaron en la retransmisión en directo. Además, puedes volver a ver la emisión completa aquí, y acceder a nuevos recursos.

Nuevo capítulo de la historia principal – «Desafío desesperado»: tras los eventos de «Cadenas en la oscuridad», los jugadores reclutarán a Sa’har como compañera y participarán en una arriesgada misión para recuperar el holocrón y, quizás, descubrir más sobre los planes de Heta. También viajarán de vuelta a Hutta en medio de una rebelión de trabajadores en el distrito de Minboosa, donde tendrán que lidiar con el propietario y «empresario completamente legítimo» Yusinduu el Hutt.

los jugadores de : tendrán la oportunidad de retirarse del combate y convertirse en cuidadores de una granja en Dantooine. Tras completar un arco de historia rápido, se les presentará la granja y se les dará una parcela de tierra que tendrán que cuidar: el trato parece demasiado bueno para ser cierto… El Festival de Abundancia de Primavera permitirá a los jugadores participar en muchas actividades, como la recolección de semillas, bailes, horneado de pasteles, rehabilitación de animales y una búsqueda de huevos galácticos. La primera de muchas aventuras para un jugador: se añadirán nuevas y desafiantes aventuras para un jugador al juego, empezando por Prototipo Basilisco. Esta aventura conecta directamente con la historia en curso de Lane Vizla y trata sobre el entrenamiento del prototipo Basilisco B3-S1, también conocido como Bessie. Este prototipo puede convertirse en un compañero para los jugadores y se podrá usar en periodos de tiempo limitados. Los jugadores tendrán que entrenar poco a poco a B3-S1 hasta que alcance todo su potencial y capacidades de combate, con el fin de que se convierta en un compañero permanente.

Calendario de lanzamiento de las nuevas temporadas de JcJ: a partir de la actualización 7.5, las temporadas de JcJ comenzarán el día que se lance una actualización, por lo que la temporada 6 de JcJ comenzará con el lanzamiento de la actualización 7.5.

a partir de la actualización 7.5, las temporadas de JcJ comenzarán el día que se lance una actualización, por lo que la temporada 6 de JcJ comenzará con el lanzamiento de la actualización 7.5. Actualizaciones del mercado de cárteles: con el lanzamiento de la actualización 7.5, estarán disponibles la espada láser del mentor refinada, la espada láser doble, las armaduras y la montura de mochila propulsora de cadena oculta con temática de la Alta República. Los jugadores también pueden conseguir más personalizaciones para los personajes, como la barba de Baylan inspirada en Ahsoka, y los nuevos paquetes de tintes mejorados.

con el lanzamiento de la actualización 7.5, estarán disponibles la espada láser del mentor refinada, la espada láser doble, las armaduras y la montura de mochila propulsora de cadena oculta con temática de la Alta República. Los jugadores también pueden conseguir más personalizaciones para los personajes, como la barba de Baylan inspirada en Ahsoka, y los nuevos paquetes de tintes mejorados. El servidor de pruebas público comienza esta semana: los jugadores podrán probar gran parte del nuevo contenido mostrado en la retransmisión en directo (menos las misiones narrativas) en los próximos días, en cuanto el servidor se ponga en marcha.

En la retransmisión en directo también se reveló que la fecha de lanzamiento de la actualización 7.5 se anunciará pronto.

​​¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta y si podemos ayudarte en tu cobertura de Star Wars: The Old Republic!

