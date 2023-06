Actualizaciones sobre el universo de Los Sims en la retransmisión de Behind The Sims Episodio 2

EA y Maxis están encantados de ofrecer el Episodio 2 de Behind The Sims, la serie para la comunidad que cubre las ultimas actualizaciones, avances y desarrollo del juego behind the scenes, incluidas las últimas novedades sobre el Proyecto Reneé, nuevos contenidos para Los Sims 4 y mucho más.

Este es un resumen de Behind The Sims Episodio 2:

Los desarrolladores de Los Sims 4 se suben sus monturas con el pack de expansión Rancho de caballos

se suben sus monturas con el pack de expansión ¡Se anunciarán los kits ganadores entre los que han sido votados por la comunidad!

Híncale el diente a este pedacito de historia

¡Emocionantes noticias para Los Sims Móvil y Los Sims FreePlay!

Actualización sobre el Proyecto Reneé

Para ver la retransmisión de la comunidad Behind The Sims Episodio 2, visita este enlace.

Para más información sobre el Episodio 2 de Behind The Sims, visita aquí.

