THE DIVISION RESURGENCE ANUNCIA SU LANZAMIENTO PARA OTOÑO EN EL UBISOFT FORWARD LIVE

La experiencia AAA de la franquicia The Division llega a plataformas móviles: los usuarios de iOS y Android ya pueden prerregistrarse para desbloquear recompensas únicas en el lanzamiento

Hoy, durante el Ubisoft Forward Live, Ubisoft ha anunciado la ventana de lanzamiento de Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nuevo shooter RPG en tercera persona gratuito para plataformas móviles, ambientado en un mundo abierto urbano masivo. The Division Resurgence traslada la aclamada experiencia AAA de The Division a dispositivos portátiles. En esta nueva obra de la franquicia, los jugadores disfrutarán de una nueva trama independiente, ubicada en un mundo abierto masivo en el que podrán explorar un entorno urbano increíblemente detallado, viviendo desde una perspectiva diferente momentos clave de la historia de The Division y The Division 2.

The Division Resurgence se lanzará para dispositivos iOS y Android en otoño de 2023. Los usuarios de estas plataformas que se prerregistren ahora recibirán recompensas únicas en el juego cuando se lance.

Mientras tanto, jugadores de algunos países podrán participar en pruebas regionales y jugar a The Division Resurgence entre el 13 de junio y el 24 de julio. Una segunda beta regional tendrá lugar entre el 8 de agosto y el 19 de septiembre. Entre los países escogidos están Australia, Chile, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Filipinas, España y Suecia.

Los jugadores de estos países pueden registrarse para tener la oportunidad de participar en la beta regional en Google Play Store en dispositivos Android, o bien en http://thedivisionresurgence.com/. Aquellas personas que resulten escogidas recibirán una invitación para participar en la beta; por su parte, quienes hayan participado en pruebas anteriores, sin importar su región, también tendrán la oportunidad de volver a jugar a The Division Resurgence durante la beta regional.

La beta regional incluirá contenido nuevo que no estaba presente en las fases de prueba anteriores, incluyendo más misiones principales, actividades y una nueva especialización de agente. El equipo de desarrollo anima a los jugadores a compartir su opinión mediante una encuesta en el juego y herramientas para informar sobre errores. Los jugadores también pueden ofrecer feedback sobre el juego en el servidor oficial de Discord de The Division Resurgence.

Para más información sobre Tom Clancy’s The Division Resurgence, por favor, visita news.ubisoft.com.

