SEGA anuncia el estreno de Sonic Origins Plus el 23 de junio de 2023. Llega contenido nuevo a la colección definitiva de juegos de Sonic the Hedgehog™ en una edición física Premium y una edición digital con el Relámpago Azul de la era clásica

¡Fans de Sonic, preparaos para disfrutar de los títulos clásicos de Sonic The Hedgehog como nunca antes lo habíais hecho en una colección eterna! Desarrollado por SEGA®, Sonic Origins Plus continúa el éxito de Sonic Origins™, la colección clásica de varios juegos de Sonic de 2022 remasterizada digitalmente para las plataformas de la generación actual, agregando los 12 títulos de Sonic para Game Gear, con Amy clásica como personaje jugable en Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ y Sonic CD™, así como Knuckles jugable en Sonic CD.

Sonic Origins Plus estará disponible en formato digital y físico el día del cumpleaños de Sonic, el 23 de junio de 2023 en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC. Además, los jugadores que ya tengan Sonic Origins podrán comprar el Pack de expansión de Sonic Origins Plus.

Sonic Origins Plus – Edición física –

Juego principal

12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo

Amy clásica como personaje jugable en Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD

Knuckles como personaje jugable en Sonic CD

Libro de ilustraciones de 20 páginas

Carátula reversible con arte nuevo nunca antes visto

Todos los DLC de Sonic Origins disponibles anteriormente

Sonic Origins Plus – Edición digital

Juego principal

12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo

Amy clásica como personaje jugable en Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD

Knuckles como personaje jugable en Sonic CD

Todos los DLC de Sonic Origins disponibles anteriormente

Sonic Origins Plus – Paquete de expansión solo

DLC que actualiza a Sonic Origins Plus

12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo

Amy clásica como personaje jugable en Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD

Knuckles como personaje jugable en Sonic CD

Todos los DLC de Sonic Origins disponibles anteriormente

Para celebrar la noticia, SEGA también ha publicado un nuevo tráiler lleno de acción que ofrece a los fans un adelanto de lo que podrán disfrutar cuando Sonic Origins Plus salga a la venta este verano: https://youtu.be/FoyoWlOJILc

Características principales:

Recopilación de 16 juegos de Sonic The Hedgehog Sonic Origins Plus presenta 16 títulos clásicos de Sonic, incluidos Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD y 12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo.

Nuevos personajes jugables Los fans de Sonic podrán jugar con Amy clásica en Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD y con Knuckles en Sonic CD.

¡Nuevos modos, zonas, desafíos y mucho más! Rememora los viejos tiempos con el modo Clásico y disfruta de esta colección de juegos legendarios de Sonic en su forma original con los desafíos de siempre. Los jugadores podrán disfrutar del modo Aniversario y jugar con pantalla completa y un número infinito de vidas para que la diversión no acabe nunca.

Edición física Premium para coleccionistas Consigue un libro de ilustraciones de 20 páginas con ilustraciones clásicas y una portada reversible con arte nunca antes visto.

La forma definitiva de jugar a los juegos clásicos de Sonic Sonic Origins Plus estará disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC con gráficos remasterizados y nuevas animaciones y mejoras para las nuevas generaciones.



Para más información, visita www.sonicthehedgehog.com.

