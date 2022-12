Bandai Namco Europa anuncia SAND LAND

Compartir Facebook

Bandai Namco Entertainment junto a Bandai Namco Filmworks Inc. y Shueisha Inc. lanzan el proyecto SAND LAND, que gira en torno a SAND LAND, la obra maestra de Akira Toriyama.

El proyecto SAND LAND reunirá a varios colaboradores para crear una amplia variedad de contenidos y convertir SAND LAND en una IP completa. El proyecto comenzará con la coproducción de una obra de animación por parte de Sunrise Studio de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Douga Co., Ltd., y ANIMA Inc.

SAND LAND es un popular manga creado por Akira Toriyama, autor de DRAGON BALL y Dr. Slump. El manga, que se publicó de forma regular durante un breve periodo en la Weekly Shonen Jump en el año 2000, ha ganado popularidad en todo el mundo desde su publicación.

En un mundo desértico en el que tanto demonios como humanos sufren una escasez extrema de agua, Beelzebub el príncipe de los demonios, y Rao, un sheriff de un pequeño pueblo, forman un equipo y emprenden una aventura en busca del Lago Fantasma, en algún lugar del desierto….

