Echa un vistazo a lo que te espera en Marineford y Dressrosa en ONE PIECE ODYSSEY

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

En ONE PIECE ODYSSEY, los jugadores tendrán que explorar Memoria, un mundo construido a partir de los recuerdos de las aventuras pasadas de la tripulación de Sombrero de Paja. De esta forma podrán recuperar sus poderes perdidos. Además de Alabasta y Water Seven, hoy se revelan dos nuevos lugares para explorar, Marineford y Dressrosa.

En el arco original de Marineford, Luffy luchaba junto a muchos otros piratas para intentar liberar a Portgas D. Ace, el hermano de Luffy. En ONE PIECE ODYSSEY, Luffy vuelve a afrontar la fatídica batalla, ¡pero esta vez junto a su Tripulación!

¿Qué harán Luffy y sus amigos, que han madurado en los dos años transcurridos desde el incidente, cuando vuelvan a visitar este lugar?

El arco de recuerdos de Dressrosa llevará a los jugadores a los dominios de Doflamingo. Con una recompensa sobre sus cabezas, la tripulación de Sombrero de Paja, acompañada por Sabo y Trafalgar Law, deberá derrotar a este poderoso enemigo.

No te pierdas el final de la batalla en Marineford y Dressrosa, será diferente a lo que ya hemos visto en el pasado.

Producida por Toei Animation y basada en el manga más vendido de todos los tiempos de su creador, Eiichiro Oda, la serie One Piece se estrenó por primera vez en la televisión japonesa en octubre de 1999 y sigue a Luffy y su tripulación de Sombrero de Paja en su épica búsqueda de «One Piece», el legendario tesoro del antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger. En la actualidad, One Piece es una franquicia mundial que abarca 15 largometrajes, incluido el recientemente estrenado «One Piece Film Red», vídeos domésticos, videojuegos y un catálogo cada vez mayor de productos con licencia que incluye accesorios, juguetes, juegos, novedades, muebles, artículos para el hogar, ropa y mucho más.

ONE PIECE ODYSSEY es un proyecto de RPG para conmemorar los 25 años de la marca ONE PIECE, que combina características esenciales del género JRPG con los elementos únicos de ONE PIECE. Hemos dedicado años a crear con mimo este juego para que los fans disfruten del mundo de ONE PIECE… ¡y ONE PIECE ODYSSEY ya está listo para zarpar!

En la producción del juego ha participado directamente Eiichiro Oda, el autor de ONE PIECE, que ha contribuido con la creación de nuevos personajes y monstruos, así como en la trama principal. El juego viene acompañado por la banda sonora sublime de Motoi Sakuraba, un compositor famoso por sus creaciones musicales para videojuegos como Dark Souls y la serie Tales of.

El Thousand Sunny hecho trizas…, la tripulación desperdigada… ¡y el sombrero de paja de Luffy perdido!

En su viaje por el Grand Line, una tormenta sorprende al capitán Monkey D. Luffy y a los Piratas del Sombrero de Paja en el océano. Cuando la tormenta remite, aparecen varados en una isla exuberante y misteriosa llamada Waford, pero el temporal los separó y ahora están desperdigados. La tripulación comienza así una nueva aventura repleta de maravillas naturales, enemigos poderosos y extraños encuentros con los habitantes de la isla.

¡Únete a Luffy y ayuda a los Piratas del Sombrero de Paja a zarpar de nuevo!

El lanzamiento de ONE PIECE ODYSSEY está previsto para PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S y PC el 13 de enero de 2023.

Para más información sobre ONE PIECE ODYSSEY y otros productos de Bandai Namco Europe, visita la página web

. Leer artículo completo en Frikipandi Echa un vistazo a lo que te espera en Marineford y Dressrosa en ONE PIECE ODYSSEY