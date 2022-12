Compartir Facebook

Hoy Idris Elba se une a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Nuevo tráiler teaser revelado en The Game Awards 2022.

CD PROJEKT RED ha presentado un nuevo tráiler teaser de Phantom Liberty, la próxima expansión de suspense y espionaje de Cyberpunk 2077, en The Game Awards 2022. El teaser presenta las novedades del juego e imágenes de su jugabilidad, además de revelar un nuevo miembro del elenco.



El teaser mostrado en la gala anual de premios ofrece a los jugadores una visión completamente nueva del Dogtown de Night City, donde se desarrollará gran parte de la expansión, así como destellos de la jugabilidad y de nuevos añadidos. El teaser también revela nuevos personajes, entre los que destaca Solomon Reed.



Interpretado por el actor Idris Elba (Luther, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Sonic The Hedgehog 2, The Suicide Squad), que se une a Keanu Reeves como Johnny Silverhand en el elenco de Phantom Liberty, Reed es un veterano agente de los Estados Unidos de América y, aparentemente, la única persona en la que los jugadores podrán confiar para cumplir una misión imposible de espionaje y supervivencia. Después del clímax del teaser, el actor apareció en un mensaje de vídeo especial dirigido a la audiencia del evento y jugadores de todo el mundo, en el que habló sobre el personaje de Reed y su papel en la historia de Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2023, con una fecha de lanzamiento exacta y precios por revelar. Para obtener más informaciónvisita cyberpunk.net

