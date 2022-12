Compartir Facebook

Death Stranding 2 y la expansión de Horizon Forbidden West, protagonistas en The Game Awards

Los videojuegos exclusivos de PlayStation® Death Stranding 2, la continuación del título homónimo creado por el genio japonés Hideo Kojima, y Horizon Forbidden West, que anunció su próxima expansión, fueron los grandes protagonistas de la gala The Game Awards. Death Stranding 2, que volverá a contar con Léa Seydoux y Norman Reedus y del que todavía no se conocen más detalles, mostró un espectacular primer tráiler, como siempre, imposible de descifrar. La expansión de Horizon Forbidden West se llamará Burning Shores, estará ambientada en Los Ángeles, y tiene como fecha de lanzamiento el 19 de abril.

Además, God of War Ragnarok, el último gran exclusivo de PlayStation®, se alzó con 6 premios, incluyendo la estatuilla a innovación en accesibilidad, mejor narrativa, mejor juego de acción, mejor diseño de audio, mejor banda sonora y mejor interpretación. El premio a Mejor juego del año se lo llevo Elden Ring, videojuego desarrollado por From Software y distribuido por Bandai Namco.

Por otro lado, The Last of Us Parte I, lanzado el pasado mes de septiembre en exclusiva para PlayStation®5, confirmó que el próximo 3 de marzo de 2023 estará disponible para ordenador en Steam y Epic Games. Returnal fue otro de los juegos exlusivos de PlayStation® que anunció su salida en PC, en este caso para comienzos de 2023.

The Game Awards es la gala de premios de videojuegos de más renombre y reputación en la actualidad. Los premiados de The Game Awards son elegidos por un jurado especial, compuesto por distintos medios de comunicación de diferentes países.

