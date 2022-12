Compartir Facebook

BAYONETTA ORIGINS: CEREZA AND THE LOST DEMON LLEGARÁ A NINTENDO SWITCH EL 17 DE MARZO DE 2023

Un nuevo juego de la franquicia Bayonetta Origins debuta durante The Game Awards, y se anuncia DLC para el inminente Fire Emblem Engage para Nintendo Switch

Durante la ceremonia de The Game Awards de este año, Nintendo ha presentado en primicia dos nuevos tráilers de juegos que llegarán pronto a Nintendo Switch. El primero es el anuncio de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, una nueva vuelta de tuerca a la saga Bayonetta protagonizada por Cereza, una joven aprendiz de bruja que terminará por llamrse Bayonetta. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon se lanza el 17 de marzo de 2023 para Nintendo Switch.

El segundo tráiler se centró en el Pase de expansión de Fire Emblem Engage, un DLC de pago que ampliará la nueva entrega de la saga de RPG estratégico. Fire Emblem Engage llega a Nintendo Switch el 20 de enero de 2023, y el primer paquete de contenido del Pase de expansion* llegará en la misma fecha, a lo que le seguirán tres paquetes de contenido adicionales que se lanzarán antes de que termine 2023.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – ¡Disponible el 17 de marzo! (Nintendo Switch)

Además de estos nuevos tráilers, Nintendo se ha llevado varios premios durante el evento de este año de The Game Awards. Bayonetta 3 ha ganado el premio a Mejor Juego de Acción, Kirby y la Tierra Olvidada es el Mejor Juego Familiar, Splatoon 3 el Mejor Juego Multijugador, y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sido galardonado con el premio al Juego Más Esperado.

En Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, los jugadores tomarán el control de Cereza, una joven aprendiz de bruja, que inicará un aciago camino adentrándose en un bosque prohibido que le hará ganar el poder para salvar a su madre. Además de su distintivo estilo artístico similar a un cuento, este nuevo juego cuenta con aspectos de juego nunca antes vistos en la saga Bayonetta. Se controla tanto a Cereza como a su compañero demonio infernal, Cheshire, tendrá un gran componente de exploración, combate y resolución de puzles para ayudar a Cereza a adentrarse aún más en el bosque.

Quien quiera echar un primer vistazo a este nuevo juego, no tendrá que esperar en absoluto. De hecho, hay un pequeño adelanto jugable de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon escondido en Bayonetta 3. Los jugadores que hayan comprado con moneda del juego el Viejo libro ilustrado en la tienda de Rodin, The Gates of Hell, y lo hayan desbloqueado con tres llaves ocultas en el juego, podrán acceder a este capítulo secreto.

En otro tráiler que debutó durante la noche de The Game Awards, se presentó el Pase de expansión de Fire Emblem Engage. El primero de los cuatro paquetes de contenido adicional estará disponible cuando el juego se lance para Nintendo Switch el próximo 20 de enero de 2023. Añadirá una variedad de nuevo contenido, incluyendo a Edelgard, Dimitri y Claude de Fire Emblem: Three Houses como uno de los emblemas del juego, así como a Tiki, de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light como otro Emblema del juego. Estos emblemas pueden ser invocados durante los combates de Fire Emblem Engage para que luchen junto a los héroes principales del juego, mejorando sus estadísticas y ayudándoles en combate. Habrá más información sobre los tres paquetes adicionales del Pase de expansión de Fire Emblem Engage en el futuro, incluyendo un nuevo contenido de historia en la tanda 4.

Los nominados en The Game Awards 2022, Splatoon 3, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land, Leyendas Pokémon: Arceus, TRIANGLE STRATEGY, LIVE A LIVE, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Tunic, Xenoblade Chronicles 3 y Bayonetta 3, así como los recién lanzados Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ya están disponibles para cualquira que busque algo de diversión en esta temporada festiva.

Además, este fin de semana, desde el 10 de diciembre a las 2:00 (hora peninsular española) hasta el 12 de diciembre a la misma hora, Splatoon 3 celebrará su primer evento Big Run. Durante este evento, los jugadores tendrán que trabajar en equipo en partidas cooperativas para acabar con las oleadas de salmónidos el escenario Pirañalandia. Quien participle en el evento Big Run recibirá una decoración en el juego como muestra de gratitud.

Pase de expansión de Fire Emblem Engage (Nintendo Switch)



