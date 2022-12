Compartir Facebook

La Edición Física de Cuphead se lanza hoy para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4

Cinco años después del lanzamiento de Cuphead, Studio MDHR e iam8bit se complacen en ofrecer a los fans de todo el mundo la oportunidad de poseer una copia física del juego.

Tráiler de lanzamiento YouTube

Studio MDHR e iam8bit, junto con Skybound Games, se unen para lanzar la edición completa y física del galardonado juego Cuphead. La edición física estándar, que incluye la expansión DLC Delicious Last Course, seis divertidos cromos coleccionables de Cuphead, un carné de socio del Cuphead Club y arte interior exclusivo de Studio MDHR, está disponible para su compra en tiendas de todo el mundo y a través de la tienda iam8bit por 39.99 €. La exclusiva Edición de Coleccionista de Cuphead de iam8bit también está ya disponible para reserva por 199.99 $, incluida la edición física estándar, una marioneta vintage de Cuphead hecha a mano, una caja de música que se acciona con manivela, una elegante y exclusiva funda y un mapa que muestra el mundo de las Islas Inkwell de Cuphead, todo ello dentro de una caja premium decorada con el telón “Asbestos Safety Curtain”, que puede transformarse en un display para la marioneta de Cuphead.

«Una edición física de Cuphead es algo que nos hacía ilusión desde hace mucho tiempo», dice Maja Moldenhauer, directora de Studio MDHR. «Una gran parte de la nostalgia que alimentó el diseño de Cuphead se centra en la maravillosa experiencia táctil de sacar ese juego que amas de la estantería, abrir la caja y sumergirse en un nuevo desafío o gran aventura. No hay nada igual, y no podríamos estar más contentos con los equipos de iam8bit y Skybound por ayudarnos a llevar Cuphead a las manos de los jugadores con el mismo meticuloso cuidado y artesanía que sustenta la forma en que hicimos el juego en sí. En un año lleno de emoción aquí en Studio MDHR, realmente no puedo pensar en una mejor manera de redondear las cosas que con este lanzamiento».

Los fans también pueden reservar desde hoy un nuevo Vinilo Doble que recoge la melodías vintage del DLC The Delicious Last Course así como Vinilo doble con la BSO de Cuphead compuestas por Kristofer Maddigan. El vinilo Delicious Last Course también viene con tres tarjetas de recetas familiares de Studio MDHR y un póster desplegable de 18 x 24″, mientras que el Cuphead 2xLP viene en un envoltorio estilo años 1930, y un código de descarga digital. Han pasado cinco años desde que los jugadores exploraron por primera vez Inkwell Isles con Cuphead y Mugman. Desde su lanzamiento en 2017, Cuphead se ha convertido en un fenómeno indie con gran cantidad de productos, así como una serie animada de Netflix lanzada más recientemente. Studio MDHR, iam8bit y Skybound Games se entusiasman en continuar construyendo sobre el legado de Cuphead con el primer lanzamiento físico del juego para que los fans lo posean a través de la edición física y la Edición de coleccionista.

