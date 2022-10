Need for Speed Unbound: Descubre todas las opciones de Personalización

Hoy, EA y Criterion han publicado nuevos videos de Need for Speed Unbound, dónde los jugadores podrán ver todas las formas que tienen de mejorar el aspecto de sus vehículos para darle su propio toque y estilo mientras queman rueda por las calles de Lakeshore. En Need for Speed Unbound, los jugadores tendrán más de 10.000 opciones de personalización para su coche, incluyendo nuevos vinilos, cortes, llantas y más. Explora nuevas formas de expresión propia con efectos de conducción únicos, muestras de audio personalizadas y firmas de grafiti que explotan fuera del coche a través de gráficos y sonidos estilizados mientras los jugadores saltan, corren y derrapan por las calles.

Puedes ver las muchas formas en las que los jugadores podrán personalizar sus vehículos en Need for Speed Unbound en los nuevos vídeos de jugabilidad, disponibles aquí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Need for Speed (@needforspeed)

Personalización Legendaria: La expresión de personalización más extrema jamás vista en Need for Speed . Los personalizables legendarios son únicos en su clase, presentando kits de carrocería que cambian la silueta y transforman dramáticamente la apariencia del coche en un tuneado único para los que buscan llamar la atención.

La expresión de personalización más extrema jamás vista en . Los personalizables legendarios son únicos en su clase, presentando kits de carrocería que cambian la silueta y transforman dramáticamente la apariencia del coche en un tuneado único para los que buscan llamar la atención. Estrena Llantas Nuevas: Modifica cada centímetro de tu coche con nuevos diseños y variaciones de turbofans , dándole más personalidad que nunca a tus ruedas.

Modifica cada centímetro de tu coche con nuevos diseños y variaciones de , dándole más personalidad que nunca a tus ruedas. Vinilos Frescos: Decora tu coche usando el nuevo editor de vinilos con diseños de los principales innovadores de la moda, lo mejor de la cultura automovilística, nuevas tipografías, el arte callejero más original, ¡y más!

Decora tu coche usando el nuevo editor de vinilos con diseños de los principales innovadores de la moda, lo mejor de la cultura automovilística, nuevas tipografías, el arte callejero más original, ¡y más! Cortes Bruscos: Elimina el parachoques para crear una apariencia más agresiva, que captará la atención de tus rivales mientras corren detrás de ti.

Need for Speed Unbound está desarrollado para la nueva generación y contará con una resolución 4K a 60FPS desde el momento de su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC el 2 de diciembre de 2022.

Para más información sobre Need for Speed Unbound, visita: https://www.ea.com/games/need-for-speed/need-for-speed-unbound

