En la medianoche del jueves al viernes. Anunciada la nueva edición del Resident Evil Showcase. Capcom tiene ganas de adelantar la fiesta y, antes de Halloween, nos mostrará no solo un nuevo tráiler de esta cuarta entrega remozada , sino también un puñado de novedades de otros títulos de la legendaria franquicia.

Los seguidores del terror están de enhorabuena. Además de que Konami ha anunciado el regreso de Silent Hill, cuyo futuro desvelará en un director el próximo 19 de octubre, Capcom ha confirmado un nuevo Resident Evil Showcase para el próximo jueves 20 de octubre.

El próximo viernes 21 de octubre a partir de las 00:00 horas se celebrará una nueva edición del evento de presentación Resident Evil Showcase. Durante la cita se ofrecerán detalles sobre Resident Evil Gold Edition y Resident Evil 4 que no querrás perderte.

Capcom repasará los dos próximos juegos de la saga, la versión completa de Resident Evil 8 y Resident Evil 4 Remake, pero promete más novedades

Puedes ver el tráiler del anuncio

Dos de los juegos confirmados son Resident Evil Village Gold Edition -en concreto la expansión y el nuevo contenido de esta versión- y Resident Evil 4 Remake, pero se menciona que hay «más en el menú».

En cuanto a la hora, en el caso de España y la península dará inicio justo a las 00:00 horas, es decir, de la noche del jueves al viernes.

¿A qué hora es el Resident Evil Showcase?

Capcom emitirá el Resident Evil Showcase a las 00:00 horas (horario peninsular español) en su canal oficial de Twitch. A continuación te ofrecemos el horario desglosado por países.

España (Península y Baleares): a las 00:00 horas

España (Islas Canarias): a las 23:00 horas

Argentina: a las 19:00 horas

Bolivia: a 18:00 las horas

Brasil: a las 21:00 horas

Chile: a las 18:00 horas

Colombia: a las 17:00 horas

Costa Rica: a las 16:00 horas

Cuba: a las 18:00 horas

Ecuador: a las 17:00 horas

El Salvador: a las 16:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 18:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 15:00 horas

Guatemala: a las 16:00 horas

Honduras: a las 16:00 horas

México: a las 17:00 horas

Nicaragua: a las 16:00 horas

Panamá: a las 17:00 horas

Paraguay: a las 18:00 horas

Perú: a las 17:00 horas

Puerto Rico: a las 18:00 horas

República Dominicana: a las 18:00 horas

Uruguay: a las 19:00 horas

Venezuela: a las 18:00 horas

Resident Evil Village se ampliará a partir del 28 de octubre con la Expansión de los Winters, que no solo incluye la expansión Shadows of Rose, sino también el modo The Mercenaries o la posibilidad de jugar todo la partida en tercera persona.

Para revivir la aventura de Leon S. Kennedy en la versión remozada de Resident Evil 4 tendremos que esperar un poco más, concretamente hasta el 24 de marzo de 2023. El videojuego estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Asimismo también podrás seguir a través del canal de Twitch de Capcom Europe con subtítulos en castellano: https://twitch.tv/capcomeurope

