The Last Door, ópera prima de The Game Kitchen llegara en formato físico para finales de mes

The Last Door, ópera prima de The Game Kitchen llegara en formato físico para finales de mes. The Last Door, ópera prima de The Game Kitchen llegara en formato físico para finales de mes. Siente lo que realmente es estar solo en la oscuridad en esta aventura de horror y suspense ‘point-and-click’ de baja resolución, ganadora de varios premios al Mejor Juego del Año. Explora antiguas mansiones, vecindarios en decadencia y cuevas subterráneas con sólo una lámpara y una lupa para guiarte.

La historia comienza en la Inglaterra del siglo XIX, cuando Jeremiah Devitt descubre que algo anda mal al recibir una carta de su antiguo compañero de clase, Anthony Beechworth, con un mensaje oculto y críptico. Su viaje a una mansión abandonada es sólo el inicio, ya que comienza a recordar un secreto enterrado desde su juventud, descubriendo cosas que el hombre no debía saber y abriendo puertas que deberían haber permanecido cerradas….

The Last Door – Complete Edition incluye ocho aterradores episodios de horror oculto y de otro mundo que te invitan a investigar el secreto más profundo y oscuro de la Inglaterra Victoriana. Con nuevas escenas y puzles, gráficos mejorados, extras desbloqueables y sonido remasterizado.

Características

Sigue a Jeremiah Devitt en su viaje al corazón de la locura y más allá adentrándose en la oscuridad.

Un estilo pixel art de baja resolución único que crean una experiencia inmersiva y desconcertante.

Incluye todos los episodios, extras y contenido adicional.

Banda sonora original compuesta por Carlos Viola.

Inspirado en las obras de H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe.

Ambientada en lugares reales y profundamente ligada a eventos reales, folclore y cultura local.

