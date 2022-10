Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key presenta nuevos personajes

UATRO PERSONAJES SE UNEN A LA AVENTURA EN ATELIER RYZA 3: ALCHEMIST OF THE END & THE SECRET KEY

Explora los vastos campos y bajo el mar con la ayuda de Federica, Dian, Bos y Kala

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios han anunciado nuevos personajes y detalles del estilo de juego de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, el JRPG que se estrenará el 24 de febrero de 2023 para Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 y en formato Windows PC a través de Steam®. El juego sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos en su tercera aventura de verano, cuando se disponen a investigar un grupo de misteriosas islas que han aparecido de repente, afectando negativamente a la estabilidad de su ciudad natal, la isla Kurken.

Mientras descubren los misterios que rodean a las islas, Ryza y sus amigos pueden explorar con un mayor sentido de la aventura que en los anteriores juegos de la saga, descubriendo lugares emblemáticos, zonas ocultas, fauna y flora, e, incluso, misiones que aparecen al azar. La historia avanza a través de encuentros y descubrimientos en el campo y bajo el agua, ya que Ryza puede escalar acantilados, lanzarse en tirolina por la costa e invocar una bestia acuática para escalar cascadas. A medida que los jugadores continúan explorando las vastas regiones, varios descubrimientos comienzan a relacionarse con la historia principal. Algunos animales salvajes pueden conducir a cofres del Tesoro o proporcionar materiales, los puntos de referencia permiten viajar rápidamente, ¡y nunca se sabe lo que se puede descubrir cuando se encuentran zonas ocultas en el campo!

A lo largo de su viaje por las extrañas islas, Ryza y sus amigos conocerán a una serie de carismáticos inadaptados que les ayudarán en sus aventuras. El primer personaje nuevo que conocen es Federica Lamberti, una mujer de mente fuerte y persistente que lleva un colgante parecido a una puerta gigante que Ryza encontró cuando las misteriosas islas aparecieron por primera vez. Federica proviene de la ciudad artesanal de Sardonica, donde es la subjefa del sindicato de artesanos. En la actualidad, la facción de los artesanos del vidrio y la facción de las piedras de la feria están enfrentadas y Federica se encuentra en medio, como subjefa del sindicato, intentando mediar en la disputa. Para reconciliar a las facciones enfrentadas, decide viajar por las regiones con Ryza y sus amigos.

A medida que la búsqueda se adentra en el remoto pueblo de Faurre, Ryza conoce a un chico llamado Dian Farrell que forma parte de un grupo de milicianos conocido como “Gleaner”. Un “Gleaner” es un término que designa a los guerreros que recogen “Semillas de Luz”, que están esparcidas por las ruinas y recogerlas significa desenterrar legados del pasado. Dian está disgustado con los “Gleaner” y su forma de desenterrar las ruinas del pasado de otros pueblos, por lo que el chico convertido en cazador parte hacia una nueva vida uniéndose a Ryza en su viaje.

También se une a la aventura Bos, el amigo de la infancia de Ryza. Heredero de la familia Brunnen, Bos se ha convertido en una figura digna. Hasta ahora, no ha tenido la oportunidad de ir a las aventuras con todos, pero parece que ha estado entrenando a escondidas “para el día en que podamos ir a la aventura juntos”. Solía tener una relación tensa con Ryza y los demás debido a un pequeño malentendido, pero ahora se han reconciliado, aunque su maledicencia hacia Ryza y los demás persiste. Era su deseo secreto ir a la aventura con sus amigos de la infancia, ¡y nunca ha habido una misión más importante para que participe él!

Pero todos los personajes no son como parecen a primera vista, especialmente cuando se trata de Kala Ideas, mitad animal y mitad humana. Kala tiene una apariencia de niña pequeña, pero en realidad es una gran anciana de más de mil años. Es una leyenda entre el clan Oren y no solo parece saber algo sobre la misteriosa puerta que descubrió Ryza, sino también sobre e “Código del Universo”.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key se encuentra actualmente en desarrollo para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®5, el sistema de entretenimiento PlayStation®4, y en formato Windows PC a través de Steam®, y su lanzamiento en toda Europa está previsto para el 24 de febrero de 2023.

