Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoty es el día PlayStation Stars ya está disponible por fin en España para todos los jugadores y en Europa, después de su lanzamiento en América y Asia.

PlayStation Stars y su web oficial se inician en Europa y por consiguiente en España. El programa de afiliación gratuito de Sony para PS5 y PS4 ya nos permite registrarnos para recibir una gran cantidad de coleccionables digitales.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que PlayStation® Stars, el nuevo programa de fidelidad con el que los usuarios de PlayStation® pueden ganar premios simplemente por jugar, ya está disponible.

Podéis apuntaros a través de la página web oficial, que por el momento está dando algunos errores. La manera más sencilla de hacerlo, de momento, es instalar la App de PlayStation en vuestro dispositivo móvil, tanto iOS como Android, y pulsar el banner de «PlayStation Stars».

¿Qué es PlayStation Stars?

Al unirte a PlayStation Stars, puedes usar tus habilidades de jugador para coleccionar coleccionables digitales únicos y ganar premios. Completa campañas, gana puntos y enseña tus coleccionables en una vitrina digital en PlayStation App como forma de celebrar tu amor por el juego y las experiencias PlayStation.

Los usuarios que quieran pueden encontrar toda la información en la web de PlayStation y, una vez registrados en la app de PlayStation (PS App), podrán participar en diferentes campañas y actividades. Por ejemplo, la campaña «Participación mensual» únicamente requiere jugar a un juego para recibir un premio, mientras que otras campañas requerirán ganar torneos o conseguir ciertos trofeos de títulos determinados

PlayStation Stars, un nuevo programa de fidelidad en honor a los jugadores.. PlayStation Stars será gratuito cuando esté disponible este año. Una vez que seas miembro, ganarás premios por completar diferentes campañas y actividades. Nuestra campaña ‘Monthly Check-In’ (Participación mensual) solo requiere jugar a un juego para recibir un premio, mientras que otras campañas requieren ganar torneos, conseguir ciertos trofeos o ser el primer jugador de tu zona horaria en conseguir el platino de un título de gran éxito.

Disfruta de ventajas exclusivas de PlayStation Stars con PlayStation Plus

Los miembros de PlayStation Plus que también se unan a PlayStation Stars ganarán puntos con cada compra elegible en PlayStation Store. Los puntos que ganes podrán ser cambiados por saldo para tu monedero de PSN para ahorrar o usar en tu próxima compra de PS Store, coleccionables exclusivos para tu vitrina de PlayStation App y más. Los objetos disponibles variarán.

Todos los miembros de PlayStation Stars tendrán oportunidades de conseguir puntos de fidelidad. Los puntos se podrán canjear en un catálogo que puede incluir fondos para el monedero de PSN y determinados productos de PlayStation Store.

PlayStation Stars es gratis y no es necesario contar con suscripción activa a PlayStation Plus para participar. Solo se necesita tener una cuenta de adulto para PlayStation® Network y aceptar los Términos de servicio del programa. Los usuarios de PlayStation® Plus sí obtendrán ciertos beneficios.

Los usuarios de PlayStation® Stars pueden conseguir dos tipos de recompensas: puntos de fidelidad y coleccionables digitales. Los puntos se pueden canjear en un catálogo que puede incluir fondos del monedero de PSN, coleccionables digitales exclusivos y productos selectos de PlayStation® Store. Como beneficio adicional, los miembros de PS Plus ganan automáticamente puntos por comprar a través de PlayStation® Store.

Los coleccionables digitales son representaciones digitales de los elementos que disfrutan los jugadores de PlayStation®, incluidas figuras de personajes queridos e icónicos de juegos, así como dispositivos de la historia de innovación de Sony. Habrá nuevos coleccionables para ganar regularmente, coleccionables ultra raros por los que luchar y más elementos sorprendentes. Estos coleccionables se podrán organizar en una vitrina dentro de la aplicación de PlayStation® y no aprovechan la tecnología blockchain, ya que no se pueden revender, intercambiar y, aunque pueden ser raros, no son únicos. Estos coleccionables solo se pueden ganar a través de PlayStation® Stars.

En PlayStation Stars, además, los usuarios tendrán uno de cuatro posibles niveles en función de «los hitos que alcances. Estos se basan en el número de trofeos poco comunes obtenidos en el juego, así como por las compras de juegos completos en PlayStation Store. Cuanto más alto sea tu nivel, más ventajas y recompensas podrás obtener».

NIVEL ACCESO BENEFICIO NIVEL 1 Unirse al programa PlayStation Stars Al completar el proceso podrás obtener los coleccionables.

También puedes conseguir un coleccionable conmemorativo. NIVEL 2 Compra un juego completo en PlayStation Store

Gana un trofeo con una rareza superior a la «normal». Un coleccionable conmemorativo de nivel 2

Todos los coleccionables de nivel 1 estarán disponibles. NIVEL 3 Compra 2 juegos completos en PlayStation Store

Gana 32 trofeos con una rareza superior a la «normal» Un coleccionable conmemorativo de nivel 3

Un coleccionable especial de cumpleaños NIVEL 4 Compra 4 juegos completos en PlayStation Store

Gana 128 trofeos con una rareza superior a la «normal». Un coleccionable conmemorativo

Podrás usar todos los coleccionables de nivel 1 a 3.

Cuando te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation, puedes priorizar el orden de atención

El punto que ha generado más polémica ha sido el nivel cuatro (para el que se requiere comprar cuatro juegos a precio completo en la PlayStation Store y obtener un mínimo de ciento veintiocho trofeos), que ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de tener acceso prioritario en el servicio de atención al cliente.

Coleccionables digitales

Finalmente tenemos los artículos de exhibición que podremos llevar a la vitrina de la PS App. No son NFT, no se pueden transferir entre usuarios y poseen diferentes rarezas. Representan juegos, personajes o momentos inolvidables de los últimos 25 años de PlayStation. Por lo tanto, más relevancia tendrá nuestra colección dependiendo de la rareza de los mismos.

A parte de esto, podrán reunirse puntos que canjear por premios a través de PlayStation Store, ya sea saldo para tu monedero de PlayStation Network hasta videojuegos completos de una selección. Estos irán rotando por lo que podrás elegir aquel que más te apetezca jugar.

Existen varios tipos de campañas como las mensuales donde albergarán todo tipo de actividades que cumplir en solitario, competir en torneos online o explotar las características de la consola. A medida que se vayan cumpliendo se ascenderá de nivel, teniendo acceso a otros tipos de recompensas.

Para más información, visita el Blog Oficial de PlayStation.

. Leer artículo completo en Frikipandi PlayStation Stars ya está disponible por fin en España para todos los jugadores