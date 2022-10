El personake de Daki, la sexta luna superior, llega a Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami – Tráiler

¡Daki, la Sexta Luna Superior, llega a Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami en un nuevo contenido descargable!

¡Ya está disponible para su compra el «Paquete de personaje de Daki» para Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami! Este conjunto añade a la poderosa demonio Daki, que apareció en Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, Arco del distrito de entretenimiento, al modo batalla del juego (tanto local como en línea), junto con un nuevo conjunto de imágenes de perfil y citas de Daki. No te pierdas el tráiler de presentación de Daki:

Los jugadores pueden conseguir ya el «Paquete de personaje de Daki» solo o ahorrar al hacerse con el pase de personaje de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami. Con la compra del pase de personaje, podrán desbloquear y ahorrar en la compra de los 5 paquetes de personaje que saldrán antes de finales de diciembre de 2022. Eso incluye poder desbloquear al instante el contenido previamente publicado «Paquete de personaje de Tengen Uzui», «Paquete de personaje de Nezuko Kamado (forma de demonio avanzada)» y «Paquete de personaje de Tanjirō, Zenitsu e Inosuke (distrito de entretenimiento)».

A modo de recordatorio, el contenido de pago previsto para el juego (tanto en paquetes de personaje independientes como parte del pase de personaje) incluye lo siguiente:

Tengen Uzui

Nezuko Kamado (forma de demonio avanzada)

Paquete de personaje del distrito de entretenimiento Tanjirō Kamado Zenitsu Agatsuma Inosuke Hashibira

Daki

Gyūtarō

Qué esperar de Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Espectaculares combates: Domina las impresionantes habilidades de un extenso plantel de personajes del anime y sus obras derivadas oficiales, incluidos Tanjirō y Nezuko, y vence a tus rivales en combates cara a cara, de forma local o en línea.*

Domina las impresionantes habilidades de un extenso plantel de personajes del anime y sus obras derivadas oficiales, incluidos Tanjirō y Nezuko, y vence a tus rivales en combates cara a cara, de forma local o en línea.* Una historia conmovedora: Empuña la katana de Tanjirō Kamado y guíalo en su viaje para convertirse en matademonios y hacer que su hermana vuelva a ser humana.

Empuña la katana de Tanjirō Kamado y guíalo en su viaje para convertirse en matademonios y hacer que su hermana vuelva a ser humana. Enemigos increíblemente desafiantes: El drama y la acción alcanzan su punto álgido durante los espectaculares combates contra los demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjirō.

El drama y la acción alcanzan su punto álgido durante los espectaculares combates contra los demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjirō. Reparto de voces original: Los actores de doblaje de las versiones en japonés y en inglés del anime vuelven a prestar sus voces en este título para dotarlo de autenticidad.

*En función de la consola elegida, se necesita una suscripción de pago a Nintendo Switch Online, PlayStation®Plus o Xbox Live Gold para jugar al modo batalla en línea.

*Se necesita el último parche para acceder a las partidas en línea.

Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One y en PC a través de Steam en Norteamérica y Europa. Para obtener más información sobre el juego, visitad la página web oficial: https://demonslayer-hinokami.sega.com

