Ya se puede reservar la Edición física y coleccionista de Cuphead en Xbox One, Switch y PS4

Reserva la edición física y la edición coleccionista de Cuphead en Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4

Cuphead y sus amigos se embarcan en una aventura para desvelar, a través de un nuevo tráiler de imagen real, la edición coleccionista exclusiva de iam8bit y la edición física estándar, que se lanzará el próximo 6 de diciembre.

Studio MDHR y el editor iam8bit, bajo la distribución de Skybound Games, han desvelado un nuevo y fantástico tráiler que detalla las ediciones física y coleccionista de Cuphead, el aclamado juego de plataformas y acción. La edición coleccionista, exclusiva de iam8bit, puede reservarse solo a través de iam8bit.com. Los fans de Cuphead podrán hacerse con la edición física desde el próximo 6 de diciembre, mientras que la edición coleccionista estará disponible a partir de una fecha posterior.

“Una edición física de Cuphead es algo que nos llevaba emocionando desde hace mucho tiempo”, comenta Maja Moldenhauer, directora de Studio MDHR. “Gran parte de la nostalgia que alimentó el diseño de Cuphead se centraba en la maravillosa experiencia táctil de sacar de la estantería ese juego que tanto te gustaba, abrir la caja y sumergirte en un nuevo desafío o una gran aventura. No hay nada que se le parezca, y no podríamos estar más entusiasmados con los equipos de iam8bit y Skybound por ayudarnos a llevar Cuphead a las manos de los jugadores, con el mismo cuidado meticuloso y artesanal que sustentó la creación del propio juego. En un año repleto de emociones en Studio MDHR, no se me ocurre mejor manera de redondearlo que con este lanzamiento”.

La edición física estándar de Cuphead incluirá el DLC The Delicious Last Course, seis cromos coleccionables de Cuphead, un carnet de miembro del Cuphead Club y una hermosa ilustración en el interior del estuche.

Studio MDHR y iam8bit han colaborado para crear la edición coleccionista definitiva para cualquier fan de Cuphead. Esta edición incluye todos los elementos mencionados anteriormente, además de los siguientes tesoros para coleccionistas: una marioneta vintage de Cuphead hecha a mano, una caja de música que se acciona con manivela, una elegante y exclusiva funda y un mapa que muestra el mundo de las Islas Inkwell de Cuphead, todo ello dentro de una caja premium decorada con el telón “Asbestos Safety Curtain”, que puede transformarse en un display para la marioneta de Cuphead.

Los fans también pueden reservar desde hoy un nuevo vinilo doble, que recoge las melodías vintage del DLC The Delicious Last Course compuestas por Kristofer Maddigan. El set con los dos vinilos incluye además un póster desplegable especial, con arte de Shawn Dickinson, así como tres tarjetas con recetas familiares de MDHR. Y eso no es todo, ya que los fans que se perdieron en su momento la edición original en vinilo de Cuphead tendrán una nueva oportunidad con una reedición que estará disponible pronto en iam8bit.com.

Han pasado cinco años desde que los jugadores exploraron por primera vez las Islas Inkwell en compañía de Cuphead y Mugman. Desde su lanzamiento en 2017, Cuphead se ha convertido en un fenómeno indie que ha inspirado una multitud de productos y una serie de animación, estrenada recientemente en Netflix. Studio MDHR, iam8bit y Skybound Games están entusiasmados por seguir construyendo el legado de Cuphead con algo muy especial para que los fans de todo el planeta puedan atesorar el juego, tanto en su edición física como la coleccionista.

