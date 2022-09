Lilo, mi amigo el cocodrilo, estará disponible en Just Dance 2023 Edition

Ubisoft ha anunciado hoy que la canción “Top of the World” de Shawn Mendes de la película de Sony Pictures Lilo, mi amigo el cocodrilo, estará disponible en Just Dance 2023 Edition a partir del 22 de noviembre en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Así, tras ver el film en los cines de España a partir del 21 de octubre, los jugadores podrán llevarse la aventura a casa, ¡y disfrutar siguiendo los movimientos de Lilo con la coreografía inspirada en Lilo, mi amigo el cocodrilo!

“Nos emociona muchísimo esta colaboración con Just Dance. Lilo se expresa a través de la música; sus pasos y su voz son la única forma de comunicarse con las personas que lo rodean. La idea de que un cocodrilo de 1,90 metros de altura bailando totalmente entregado en una azotea se comparta con el mundo y se experimente de primera mano es para nosotros mucho más que emocionante», han comentado los directores y productores Will Speck y Josh Gordon. «Nos entusiasma esta colaboración y esperamos que sus pasos os inspiren a encontrar vuestra propia voz y creatividad. Ahora, ¡subid ahí, poneos bien la bufanda y a bailar como un cocodrilo!»

Lilo, mi amigo el cocodrilo de Sony Pictures, basada en el libro superventas de Bernard Waber, es una comedia musical mezcla de acción real y animación CGI dirigida por Josh Gordon y Will Speck, creada para dar a conocer más este increíble personaje a todos los públicos. La película está protagonizada por el ganador del Oscar de la Academia Javier Bardem, junto a Constance Wu y Shawn Mendes.

Cuando la familia Primm (Wu, Scoot McNairy y Winslow Fegley), se traslada a Nueva York, su hijo Josh lo pasa mal para adaptarse a la nueva escuela y amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo que canta (Mendes) al que le encanta bañarse, el caviar y la buena música, viviendo en el ático de su nueva casa. Ambos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Grumps (Brett Gelman), los Primm deberán unir sus fuerzas a las del carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti (Bardem), para demostrarle al mundo que la familia puede provenir de los lugares más inesperados, y que no hay nada de malo en un enorme cocodrilo que canta y que tiene una personalidad más grande aún.

¡Just Dance 2023 Edition da vida al mundo de Lilo a través del baile, la música y la conexión!

