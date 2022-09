¡El paper rpg The Outbound Ghost anuncia su salida en formato físico!

Compartir Facebook

The Outbound Ghost es un RPG de aventuras donde ayudarás a fantasmas a ascender al más allá.

La “Booo”elta de los paper rpg! Desde Tesura Games estamos orgullosos de anunciar una nueva colaboración junto a Merge Games para encargarnos de la distribución en exclusiva en España de The Outbound Ghost, el juego rpg y aventuras al estilo paper desarrollado por Conradical Games. Llegará en formato físico a PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch el 25 de noviembre.

Descripción

En el mundo de The Outbound Ghost, los fantasmas son la encarnación del arrepentimiento. La mayoría de las personas va al más allá después de morir, aunque quienes no estaban satisfechos con su anterior vida se convierten en fantasmas y se ven obligados a vagar por la Tierra hasta que enmienden sus errores. Evidentemente, esto no siempre es posible, pues al ser un fantasma es infinitamente más difícil hacerlo que siendo humano. Sin embargo, algunos lo consiguen y pueden pasar el resto de su muerte en el más allá. En The Outbound Ghost, tu misión es ayudar a otros a solucionar o aceptar sus anteriores vidas para que puedan disfrutar de los placeres de la felicidad eterna. También tienes que conseguirlo tú, pero no es tan fácil corregir los errores de tu anterior vida cuando ni te acuerdas de ellos.

Características

Personajes extravagantes: conoce a un elenco de fantasmas adorables, cada uno con su propia historia por desentrañar.

Encuentros de combate: desbloquea elementos de tu personalidad pasada, como el arrepentimiento, la benevolencia y la envidia, y úsalos como miembros de tu equipo en batallas por turnos.

Sistema de insignias: convierte los materiales obtenidos al ganar combates en insignias que puedes equiparte para conseguir diversos efectos y potenciadores de estadísticas.

Un mundo en 2.5D: unos personajes adorables de papel habitan un mundo elaborado con profundidad y detalle para crear un estilo visual llamativo y distinto.

The Outbound Ghost llegará el 25 de noviembre en formato físico para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. ¡Muy pronto disponible para reservar en las principales tiendas de videojuegos y Amazon!

Enlace a web – https://tesuragames.com/juegos/the-outbound-ghost/