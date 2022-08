BEFORE YOUR EYES está disponible en exclusiva en la APP de móvil de NETFLIX

EL JUEGO ACLAMADO POR LA CRÍTICA BEFORE YOUR EYES ESTÁ DISPONIBLE EN EXCLUSIVA EN LA APP DE MÓVIL DE NETFLIX

La experiencia narrativa que despierta emociones y que el jugador controla con los ojos se puede jugar únicamente a través de la aplicación de móvil de Netflix

GoodbyWorld Games, junto a la editora Skybound Games, tiene el placer de anunciar hoy que el juego ganador de los BAFTA Before Your Eyes está ya disponible para dispositivos móviles a través de la asociación en exclusiva con Netflix, y se incluye con la suscripción a Netflix. Además, para celebrar el lanzamiento, Before Your Eyes tendrá durante los próximos diez días un descuento del 50% en Steam.

Nuevo tráiler de Before Your Eyes .

Before Your Eyes combina una innovadora mecánica que consiste en parpadear con un mundo encantador y una historia totalmente narrada con voz. Es perfecta para los jugadores de móvil, ahora se puede en cualquier parte este inolvidable viaje que despierta intensas emociones. El juego ha obtenido hasta la fecha 15 premios y nominaciones, ha recibido críticas muy positivas procedentes de público muy variado y cada vez hay más jugadores que se fijan en él. Ahora pueden disfrutarlo los numerosos suscriptores de Netflix.

“Diseñamos Before Your Eyes como un juego con el que pudiera jugar y disfrutar cualquier persona y en cualquier lugar, no solo los jugadores experimentados, así que para nosotros no hay mejor sitio para él que Netflix y el móvil — afirma Graham Parkes, jefe de guionistas y director creativo del juego—. Todos los días utilizamos las cámaras de los teléfonos para compartir experiencias cotidianas significativas, así que vimos como algo natural utilizar esa misma tecnología para explorar la vida del personaje del jugador y que avanzase en su periplo narrativo”.

En Before Your Eyes los jugadores se encuentran con el Barquero, que tiene la misión de encontrar a las almas que han vivido vidas extraordinarias y llevarlas al más allá. Mientras navegan hacia su destino final, los jugadores deben reflexionar sobre la vida del personaje, las decisiones más relevantes que tomaron y los momentos que definieron quienes son. Todo esto se controla a través de los ojos del jugador. Utilizando la cámara del teléfono, la mirada y los parpadeos del jugador marcarán el ritmo del viaje narrativo que supone Before Your Eyes. Los jugadores experimentarán los que sucede en el juego, literalmente, a través de los ojos del personaje, viendo cada recuerdo y controlando las decisiones importantes que surjan en la historia.

Para tener más información sobre Before Your Eyes, visita por favor la tienda Steam