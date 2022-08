Anunciado The Siege and the Sandfox un metroidvania de siglo en 2D para PC

Este ‘Stealthvania’ único, que mezcla entornos artísticos y detallados con un innovador parkour llegará a PC en 2023.

Koch Media y Cardboard Sword se complacen en unir fuerzas para publicar The Siege and the Sandfox, el primer título del desarrollador. Este metroidvania de sigilo en 2D de estilo 16 bits (Stealthvania), que promete una fluida jugabilidad de plataformas, llegará a PC en 2023.

Puedes ver el tráiler del anuncio en el siguiente enlace:

The Siege and the Sandfox es un metroidvania de sigilo en 2D con parkour de plataformas. Explora el majestuoso palacio y las antiguas prisiones de un reino sitiado. Ponte el manto del legendario Sandfox para adentrarte en las ruinas y descubrir la verdadera amenaza de un mal transmitido por la arena.

Utiliza el sigilo para escabullirte por los entornos, incapacitando a los enemigos o pasando como un fantasma como si nunca hubieras estado allí. Corre, salta, deslízate, haz un movimiento con la pértiga y mucho más mientras navegas por el intrincado mundo del juego, hallando nuevos objetos y equipamiento, así como desbloqueando lugares antes inaccesibles.

Características:

Exploración expansiva y no lineal de un mundo continuo.

Innovadoras habilidades de sigilo para escabullirse de los enemigos con una jugabilidad dinámica y unos controles intuitivos dignos de una épica aventura de asesinos.

La fusión de efectos modernos y el espíritu de los clásicos mediante el motor Unreal Engine 4, ofrece como resultado una mezcla única de rápidas animaciones dibujadas a mano, fondos y un estilo artístico de 16 bits.

Un sistema de música dinámico impulsado por la jugabilidad que crea tensión y resalta el peligro.

Un ecléctico abanico de personajes que descubrir y ayudar en el camino, así como herramientas para acceder a nuevas zonas antes inexploradas.

“Estamos muy contentos de lanzar nuestro primer juego, The Siege and the Sandfox, con la ayuda de Koch Media. Este proyecto es una apasionada combinación de juegos de sigilo y de la era de los 16 bits, traída al mundo moderno con hermosos efectos visuales y técnicas. Queríamos hacer algo nuevo y a la vez nostálgico y Koch nos ha ayudado a conseguirlo” – Olly Bennett, CEO de Cardboard Sword

¡The Siege and the Sandfox ya disponible a partir de hoy para la lista de deseos en PC a través de Steam, Epic Store, GOG y Humble!

The Siege and the Sandfox se comercializará en formato PC en 2023.