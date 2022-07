Así ha rehecho Naughty Dog The Last of Us Parte I

The Last of Us Parte I para PS5™ contará con una gran cantidad de mejoras que mantendrá la esencia del título original. Así lo ha expresado Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog en un vídeo sobre el proceso de re creación del videojuego original de la saga.

El remake The Last of Us Parte I dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS. Además, Druckmann ha confirmado que el juego aprovechará las características únicas de PlayStation 5 como son los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D.

Desde la dirección artística hasta el modelado de los personajes, el juego entero ha sido reconstruido aprovechando las ventajas de la nueva generación y sus capacidades gráficas, permitiendo alcanzar una gran fidelidad visual.

El potente hardware de PS5 permite desde unas físicas y entornos más complejos hasta la ejecución de cinemáticas de forma mucho más fluida. Además, las animaciones de los personajes y sus interacciones con el entorno son más naturales, así como se ha mejorado la IA para hacer que los enemigos se comporten de una manera más realista. Todas estas mejoras tienen como objetivo aumentar la inmersión del juego, además de incluir peticiones de la comunidad, como los modos muerte permanente y speedrun. Por último, también se han añadido nuevos cosméticos desbloqueables para Joel y Ellie, sin olvidar las más de 60 opciones de accesibilidad.

El remake The Last of Us Parte I llega a PS5™ el próximo 2 de septiembre y ya está disponible para reservas a través de PlayStation™Store. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje campo a través que revivir en esta edición defifinitiva del clásico que cautivó a miles de jugadores.

