Dragon Ball: The Breakers a la venta el 14 de octubre de 2022. Habrá una prueba de red cerrada los días 6 y 7 de agosto. ¡Apúntate ya para tener opciones de poder participar en ella!

Bandai Namco Entertainment Inc., empresa líder en el desarrollo y la publicación de videojuegos, ha anunciado hoy que DRAGON BALL: THE BREAKERS se pondrá a la venta el 14 de octubre de 2022. El juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y será compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En algunas tiendas, ya se puede reservar el juego en formato físico para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Las reservas en formato digital estarán disponibles más adelante.

DRAGON BALL: THE BREAKERS estará disponible en tres ediciones diferentes:

La edición básica solo estará disponible en formato digital e incluirá el juego. Si has hecho la reserva incluirá una esfera de transformación de Android 18 con la habilidad «patada de pared» y el accesorio «Scouter (azul)».

La edición especial estará disponible tanto en formato físico como en digital y contendrá el juego completo y el paquete de edición especial, que incluye un atuendo personalizable, la pose de victoria «éxito a dos manos» y el aspecto de vehículo «dragón (amarillo)». Las reservas de esta edición también desbloquearán la esfera de transformación de Android 18 y el accesorio «Scouter (azul)».

La edición limitada será exclusiva de la tienda de Bandai Namco. Además del contenido de la edición especial, la edición limitada incluirá una caja metálica, 3 pegatinas de acechador y la figura de cascarón de Cell, así como el accesorio para el juego «Potara (verde)», que es una oferta exclusiva por tiempo limitado de la tienda de Bandai Namco.

Ambientado en el universo de DRAGON BALL XENOVERSE, DRAGON BALL: THE BREAKERS presenta a un equipo de siete supervivientes que intentan escapar de un acechador. Dicho acechador es uno de los rivales clásicos de la franquicia y tendrá que usar su poder descomunal y sus evoluciones para dar caza a los supervivientes y acabar con ellos.

Los supervivientes son civiles normales y corrientes han caído en una veta temporal, por lo que están atrapados en un lugar en el que el tiempo y el espacio están desajustados. Su principal objetivo será escapar de dicha veta haciendo uso de diferentes dispositivos, siendo el más valioso de todas las esferas de transformación, que contienen las almas de superguerreros y, por tanto, les otorgan poderes y habilidades especiales al usarlas.

En este entorno peligroso que comparten los supervivientes con el acechador, la única esperanza que tienen es la de utilizar la supermáquina del tiempo para huir de la veta temporal antes de que su enemigo se vuelva imparable.

Habrá una prueba de red cerrada en todas las plataformas los días 6 y 7 de agosto. Los jugadores podrán apuntarse aquí para tener la oportunidad de participar en ella. Durante dicha prueba, se podrá jugar con Cell y con Frieza, que es el acechador que se acaba de anunciar. Los supervivientes tendrán a su disposición Avatar, aspecto de superviviente de Oolong y aspecto de superviviente de Bulma.

La prueba de red cerrada se celebrará en los siguientes horarios:

Sábado, 6 de agosto, de 4 a.m. a 8 a.m. (hora peninsular española)

Sábado, 6 de agosto, de 2 p. a 6 p.m. (hora peninsular española)

Sábado, 6 de agosto de 8 p.m. a 12 a.m. (hora peninsular española)

Domingo, 7 de agosto de 4 a.m. a 8 a. (hora peninsular española)

Se celebrará una beta abierta más adelante. Pronto daremos más detalles sobre la misma.

Para más información, visita DRAGON BALL: THE BREAKERS