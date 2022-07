¡DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace vuela hoy mismo a PC y consolas!

LAS SUPERMASCOTAS KRYPTO Y ACE ESTÁN PREPARADAS PARA ALZAR EL VUELO Y SALVAR A LOS ANIMALES DE METRÓPOLIS

LONDRES (15 de julio de 2022) – Outright Games, la empresa líder en publicación de productos de ocio electrónico para niños, ha lanzado hoy DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace. El juego, que ha sido licenciado por Warner Bros. Interactive Entertainment en representación de DC, se inspira en DC Liga de Supermascotas, la película de animación de Warner Bros. Pictures que llegará a los cines el 29 de julio de 2022. DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace está ya disponible para PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch y PC.

No te pierdas el tráiler de lanzamiento, que está disponible aquí.

En el juego, el destino de Metrópolis está en las patas de las emblemáticas supermascotas Krypto y Ace, quienes vivirán una aventura de altos vuelos para hacerle frente a Lex Luthor, el archienemigo de Superman. Lex ha hecho uso de su gran intelecto y de sus vastos recursos para poner en marcha su plan: capturar a todos los animales callejeros de la ciudad. ¡Tu deber será detenerlo!

Ponte en la piel de las supermascotas del título en este juego de acción guiada 3D, en el que afrontarás varias misiones a lo largo y ancho de Metrópolis, haciendo uso de sus habilidades únicas para salvar a los animales callejeros de las garras del ejército de robots de Lex Luthor. Cuando hayan salvado a todos los animales, los jugadores podrán llevarlos a la agencia de adopciones para ayudarles a encontrar un nuevo hogar.

Características:

ENFRÉNTATE AL MAYOR SUPERVILLANO DE DC: ¡Combate a Lex Luthor y a su ejército de LexBots, que han estado capturando a todos los animales callejeros que vagan por las calles de Metrópolis!

ENCARNA A TUS SUPERMASCOTAS FAVORITAS: Las mascotas de Superman y Batman, Krypto y Ace, han llegado para hacer el bien. Por suerte, cuentan con un poco de ayuda de las supermascotas PB, Merton y Chip.

MEJORA TU EQUIPO Y TUS PODERES: Ayuda a PB, Merton y Chip a desbloquear ponderosas mejoras que ayudarán a Krypto y Ace en sus misiones, y consigue tres habilidades únicas para cada mas cota jugable a medida que avanza el juego.

TODO EL MUNDO NECESITA UN HOGAR: A medida que rescates animales callejeros de las garras de Lex Luthor, podrás disfrutar de un minijuego de adopción de mascotas para ayudarles a encontrar un nuevo hogar con los ciudadanos de Metrópolis.

DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace narra una historia independiente basada en el mismo universo de DC Liga de Supermascotas, que llegará a los cines de todo el mundo el 27 de julio de 2022 (a Norteamérica, el día 29 de dicho mes).

Terry Malham, CEO de Outright Games, ha declarado: «Estamos entusiasmados con el lanzamiento de DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace, con el que los jugadores podrán alzar el vuelo encarnado a varias de las supermascotas más adorables del mundo. Ha sido una gozada volver a trabajar con nuestros compañeros de Warner Bros. en otra excelente franquicia infantil. Estamos deseando que los amantes de DC de todas las edades puedan disfrutar de esta nueva aventura de DC».

La diversion con DC Liga de Supermascotas no se queda ahí, ya que el martes 19 de julio DC lanzará una novela gráfica original: DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up. Krypto, Ace y el resto de las supermascotas tendrán que salvar a sus equivalentes humanos de la Liga de la Justicia de las garras de Mr. Mxyzptlk, un ente mágico de la quinta dimensión, antes de que destruya Metrópolis. También se lanzará una versión especial de Walmart que incluirá una historia adicional, que estará protagonizada por la cerdita PB, la mayor fan de Wonder Woman.

DC Liga de Supermascotas: Aventuras de Krypto y Ace está ya disponible para Los Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia. Los poseedores del juego en sus versiones para Xbox o Playstation podrán disfrutar, a partir del 30 de septiembre, de mejoras gratuitas para Xbox Series X|S y PS5.