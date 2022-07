Endling – Extinction is Forever llega a Nintendo Switch

El estudio barcelonés Herobeat Studios lanza su emocional aventura con un mensaje concienciador con el medio ambiente el próximo 19 de julio

“Somos conscientes de la necesidad de una conciencia social a escala global, y estamos profundamente preocupados por el medio ambiente y nuestro impacto en todos los seres vivos del planeta. Un tema del que hablar era toda la inspiración que necesitábamos.” Así habla Javier Ramello, cofundador del estudio barcelonés Herobeat Studios, sobre las inspiraciones que les llevaron a hacer un videojuego que habla sobre los peligros medioambientales que amenazan nuestro planeta. Y de eso trata Endling – Extinction is Forever, una lucha por la supervivencia de una mamá zorro y sus cachorros en un mundo que, dicen, podría ser el nuestro en un futuro cercano. El estudio ha presentado hoy el videojuego en el showroom de Nintendo en Madrid, con motivo de su estreno en Nintendo Switch el 19 de julio.

Javier Ramello y Pablo Hernández ya eran compañeros en la industria del videojuego, pero en 2017 decidieron volar en solitario para fundar su propio estudio, Herobeat Studios, con la misión de mandar un mensaje a través de los videojuegos como medio para llegar a las audiencias jóvenes que, al igual que ellos mismos, están preocupadas por la crisis climática, el bienestar animal y problemas de impacto social, y cómo las nuevas generaciones tendrán que lidiar con las consecuencias del presente.

Los videojuegos como medio cultural pueden servir para mandar mensajes concienciadores, y Endling – Extinction is Foreveres una de esas obras. Endling pone a los jugadores en el papel de la última madre zorro en la Tierra, donde sus cachorros necesitan de todo su cuidado para sobrevivir en un mundo despiadado al borde de la destrucción. Según Ramello, no quieren que el jugador piense que es un mundo de ciencia-ficción post-apocalíptico. “Evitamos representar un lugar fantástico o ficticio, sino una realidad a la que nos dirigimos.”

Endling es un juego muy emocional en el que lo único que importa es la supervivencia de los cachorros a lo largo de innumerables situaciones de peligro. Para no hacer la postura medioambiental del estudio demasiado obvia y que el jugador se pueda centrar en lo que ve en pantalla y vive acompañando a la camada, el juego no tiene textos ni voces que cuenten lo que ocurrió en la Tierra, sino una potente narrativa ambiental. La decisión de que el jugador maneje a un zorro tampoco es casualidad. Los zorros son animales muy adaptables y están presentes en cualquier parte, así que la historia de Endling se podría desarrollar en diferentes ecosistemas sin romper la fantasía. Además, los zorros son tanto depredadores como presas, así que esta decisión enriquece el aspecto jugable.

Y una idea así no surge de teorías de la conspiración sin fundamento. “Durante la fase de concepción de Endling investigamos mucho y reunimos un montón de indicadores basados en hechos científicos sobre cómo estarán nuestro planeta y la sociedad humana en el futuro si seguimos haciendo lo que hacemos ahora. Con todos los datos creamos una nube de palabras y muchos de los términos más repetidos eran: Cambio climático, sequía, inundaciones, basura, agua subterránea contaminada, desechos electrónicos, extinción masiva, desempleo, crimen, violencia, degradación medioambiental, colapso del capitalismo, pobreza, protestas en masa, calentamiento global, refugiados climáticos, migrantes. Como puedes ver, es todo muy siniestro.” Aunque todo esto no forma parte del argumento, son temas que están de fondo para que los jugadores los descubran.

Con su bello apartado artístico, Endling no solo muestra las detalladas animaciones de los zorros. La viveza de los colores también se utiliza para transmitir el contraste de la batalla entre la vida (representada por la naturaleza) y la destrucción (a través de las acciones de la humanidad. Ramello concluye: “Nuestro objetivo con Endling es mostrar cómo puede ser el mundo en el futuro, permitir al jugador atravesar la experiencia de vivir en ese mundo e invitarles a decidir si es el mundo que quieren conformar. Queremos explorar la idea de que un videojuego no es solo un producto de entretenimiento, sino también una herramienta de concienciación. Queremos llegar a la gente joven que no consume medios tradicionales, pero también a una población adulta preocupada por la actual crisis medioambiental y otros problemas de impacto social.”

“Endling es un juego muy accesible, perfecto para ser jugado en cualquier lugar, pero el colorido apartado artístico y la bella banda sonora también son dignos de ser disfrutados en una televisión. Creemos que los jugadores de Switch disfrutarán mucho explorando el mundo de Endling.” Endling – Extinction is Forever es la primera creación de los barceloneses Herobeat Studios en colaboración con HandyGames. Un videojuego con un potente mensaje concienciador sobre un futuro más cercano de lo que creemos, que se estrena en Nintendo Switch el próximo 19 de julio.

