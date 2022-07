PlayStation Talents estará presente en Tenerife GG con varios de los proyectos de la modalidad Games Camp

Desde hoy hasta el próximo domingo los fans de los videojuegos indies podrán encontrar en el evento Tenerife GG algunos de los proyectos que están actualmente en desarrollo con el apoyo de PlayStation®Talents: The Many Pieces of Mr.Coo, Rivalia: Dungeon Raiders, Neon Blood, The Silent Swan y Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey.

Los jugadores podrán conocer en detalle estos videojuegos de géneros variados para todos los gustos en el marco de la feria y podrán añadirlos a sus listas de deseos en PlayStation™Store y algunos en Steam (PC). Tenerife GG es el mayor evento de Canarias dedicado a los videojuegos, esports y tecnología.

A continuación, un resumen de la experiencia que ofrece cada uno de los títulos:

The Many Pieces of Mr. Coo, colaboración entre GammeraNest y el ilustrador Nacho Rodríguez, sumerge al jugador en un mundo surrealista en el que un carismático personaje, Mr. Coo, debe rearmar su cuerpo encontrando todas sus piezas. Su dirección artística resucita el cartoon clásico en 2D, mediante el stop motion y el dibujo artesanal a mano, cuidando la autoría del animador Nacho Rodriguez. El dominio del slapstick comedy despertará más de una carcajada a los jugadores.

Rivalia: Dungeon Raiders es un videojuego para un jugador de tipo ARPG/roguelike, con un estilo artístico cartoon que pretende combinar lo mejor de ambos géneros. Desarrollado por Fsix Games, el juego transcurre en el castillo de Rivalia, cuya realidad se ha visto distorsionada debido a un poderoso hechizo. La misión de nuestros héroes será recuperar el control del castillo poniendo fin a su maldición y devolver la paz al reino.

Neon Blood. Este JRPG desarrollado por Chaotic Brain Studios es una aventura gráfica ideal para los amantes de la temática Cyberpunk, con una historia profunda que trasladará al jugador al año 2053, tras la III Guerra Mundial. La humanidad se ha reducido a una sola macrópolis dividida en dos ciudades: la lujosa Bright City y la distópica Blind City. Axel McCoin, un detective de los bajos fondos de Blind City prepara una revolución que pretende demoler los injustos cimientos de la sociedad.

The Silent Swan destaca por su monumental dimensión gráfica, con unos inmensos escenarios urbanos, construidos a partir de un solo bloque, que los desarrolladores han diseñado para ser recorridos íntegramente. Estos espacios ayudan a transmitir al jugador una gran sensación de gran inmersión, de la mano de una narrativa magnética y misteriosa.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey es un juego de plataformas con un cuidado diseño gráfico, obra de The Not So Great Studio. En él, la joven astrónoma Aurora y su cómico Lacayo deben embarcarse en una aventura para encontrar a su padre y desentrañar los secretos de Eureka, con la ayuda de los inventos del profesor Rachmaninoff. Para lograrlo, el jugador deberá resolver puzles y afrontar retos de habilidad y acción.