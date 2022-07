Outriders Worldslayer ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

Una nueva campaña, nuevas características, nuevo botín y un nuevo final de juego en la evolución de OUTRIDERS más grande hasta la fecha

SQUARE ENIX ha anunciado que OUTRIDERS: WORLDSLAYER, una enorme evolución de OUTRIDERS™, el intenso juego de saqueo y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, creado por People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM, junto a Square Enix External Studios, responsables de SLEEPING DOGS® y JUST CAUSE® ya está disponible.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de OUTRIDERS: WORLDSLAYER aquí:

OUTRIDERS: WORLDSLAYER es un juego brutal de disparos y saqueo ambientado en un universo de ciencia ficción original y oscuro. En él, los jugadores crearán a su propio Outrider de entre una de las cuatro poderosas clases. Se puede jugar a solas o con un equipo de hasta dos amigos en modo cooperativo drop-in drop-out para empezar la campaña original de OUTRIDERS o usar el nuevo potenciador hasta el nivel 30 para saltar directamente al contenido de WORLDSLAYER con un Outrider equipado al completo.

En WORLDSLAYER viajarás a través del diverso pero mortal planeta de Enoch y te enfrentarás a la Mutación más letal que te hayas encontrado hasta ahora, Ereshkigal, en el último intento de la humanidad por sobrevivir. Al vencerla, te toparás con los terribles horrores que te esperan en el nuevo final de juego: el Juicio de Tarya Gratar. Domina las 40 categorías de apocalipsis de dificultad para hacerte con el equipo más fuerte disponible.

Conviértete en un semidiós del campo de batalla combinando tiroteos agresivos con poderes brutales y un arsenal de armas y equipamiento personalizables cada vez más complejos. Aprovecha el nuevo árbol de clase pax y los niveles de ascensión, las nuevas incorporaciones a la ya de por sí increíble libertad de personalización de clase en OUTRIDERS: WORLDSLAYER para jugar a tu manera y construir a tu Outrider perfecto.

«Para OUTRIDERS: WORLDSLAYER hemos cogido lo mejor del OUTRIDERS original y lo hemos convertido en algo más grande, mejor, más rápido y con nuevos objetivos», comentó Jon Brooke, subjefe de estudio en Square Enix External Studios. «Nunca se ha visto un shooter de acción intensa como este combinado con un nivel de personalización de clase como el nuestro. Libertad para jugar a tu manera, con un equipo increíblemente retorcido y bello. Estamos muy orgullosos del trabajo que los talentosos equipos de People Can Fly y Square Enix han realizado para traeros esta nueva evolución de OUTRIDERS, y tenemos muchas ganas de saber qué nos depara el futuro de la franquicia«.

OUTRIDERS: WORLDSLAYER está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic, Windows Store y Nvidia GeForce Now) y Google Stadia.

Un brutal shooter cooperativo ambientado en un oscuro y cruel universo

El juego

OUTRIDERS WORLDSLAYER es un brutal shooter cooperativo para 1 o hasta 3 jugadores ambientado en un oscuro y cruel universo de ciencia ficción.

Crearás tu propio Outrider a partir de una de las 4 poderosas clases y viajarás por el letal planeta Enoch.

Aquí te enfrentarás al Alterado más mortífero jamás encontrado: Ereshkigal, en la última lucha de la humanidad por la supervivencia.

Además de enfrentarte a Ereshkigal, existen horrores aún mayores en la experiencia final definitiva que tiene lugar en las antiguas ruinas de Tarya Gratar.

Combinando un agresivo juego de disparos con violentos poderes y un arsenal de armas y equipos personalizables cada vez más retorcidos, OUTRIDERS WORLDSLAYER ofrece incontables horas de juego visceral de la mano de uno de los mejores desarrolladores de shooters de la industria: People Can Fly.

Características principales

UN VIAJE MORTAL

La esperanza para la supervivencia de la humanidad se basa en el viaje a las profundidades de Enoch.

COOPERATIVO DINÁMICO DE 1 A 3 JUGADORES

Juega solo o únete a hasta 2 amigos en un modo cooperativo de entrada y salida mientras te enfrentas a los horrores de un planeta en pleno apocalipsis.

4 CLASES ÚNICAS

Crea y personaliza tu propio Outrider y elige entre 4 poderosas clases únicas, cada una con su propia variedad de acciones brutales con árboles de habilidad para definir aún más tu estilo de juego.

DIRECTO AL 30

Desarrolla aún más tu(s) personaje(s) existente(s) o usa el nuevo impulso para llevar un Outrider de nivel 30 equipado directamente a la acción.

ARMAS & EQUIPO

Personaliza y mejora tus Outriders con innumerables combinaciones de los más poderosos objetos Épicos, Legendarios y de Apocalipsis con un potencial de daño creciente. El equipo puede modificarse con hasta 3 ranuras de modificación, lo que permite a os Jugadores personalizar completamente su carga para que se ajuste a su estilo de juego. Así como un Sistema de Transmog complete y totalmente gratuito en todos los objetos.

PODER

Adapta tus habilidades y destrezas a través de los vastos árboles de habilidades de clase y los árboles de Paz para obtener aumentos adicionales de la rama híbrida. Desafíate a todos los niveles de Apocalipsis con tu creciente poder y aumenta tus puntos de ascensión de brutalidad, resistencia, proeza y anomalía.

FINAL DEL JUEGO

Obtén un increíble botín mientras dominas las expediciones del final del juego o te enfrentas a nuevos horrores en la Antigua ciudad de Tarya Gratar.

AMPLIACIÓN

Desarrolla aún más a tus personajes existentes o utiliza el nuevo refuerzo para hacer rodar a un jinete de nivel 30 equipado, listo para salta a la acción implacable.

OUTRIDERS YA INCLUIDO

La experiencia completa de OUTRIDERS WORLDSLAYER incluye el juego OUTRIDERS original, con todas sus actualizaciones tras el lanzamiento.

Título: Outriders WORLDSLAYER Formatos: PS4, PS5, XBX Series X/S

Desarrollador/Editor: People Can Fly/ Square Enix

Género: acción

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 30 de junio de 2022

PEGI: +18

Web oficial: https://outriders.square-enix-games.com/es/