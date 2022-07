BANDAI NAMCO EUROPA CONVIERTE UNO DE LOS ANIMES MÁS QUERIDOS EN UN BATTLE ROYALE CON MY HERO ULTRA RUMBLE

Apúntate hoy mismo en la beta cerrada y prepárate para luchar en feroces combates de 24 jugadores gracias a este juego gratuito basado en la franquicia My Hero.

Bandai Namco Europa, empresa líder en el desarrollo y publicación de videojuegos, ha anunciado hoy MY HERO ULTRA RUMBLE, un battle royale multijugador online gratuito que se basa en la famosa franquicia de manganime. El juego fue anunciado en el panel Summer Showcase que tuvo Bandai Namco en la Anime Expo 2022 de Los Ángeles, donde la compañía también aprovechó para anunciar que ya es posible apuntarse a la beta cerrada, que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de agosto en PlayStation®4. MY HERO ULTRA RUMBLE está siendo desarrollado por BYKING (el estudio responsable de la franquicia MY HERO ONE’S JUSTICE) y se lanzará para PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ y Windows PC (a través de Steam®).

En MY HERO ULTRA RUMBLE, los jugadores se unirán a uno de los ocho equipos de tres jugadores que tendrán a su disposición, tanto de héroes como de villanos, y competirán en extensos mapas por toda la ciudad. Al controlar a personajes clásicos de My Hero, los aficionados podrán sacar el máximo partido a sus dones para atacar a sus enemigos y cooperar con su equipo para sobrevivir al combate. Los jugadores también podrán ayudar a su equipo a llevarse la victoria rescatando o intimidando a los civiles presentes en el campo de batalla, ya que permitirán acceder a poderosos objetos que pueden determinar el resultado del combate.

Aoba Miyazaki, productora de Bandai Namco Entertainment, Inc., ha declarado: «El mundo de My Hero es muy colorido, con variopintos héroes y villanos, así como con sus dones únicos, por lo que se convierte en el entorno perfecto para ofrecer un divertido y alocado battle royale gratuito que sea fiel a las virtudes de la serie y a los temas que se tratan en ella. Estamos deseando compartir nuestra visión de este duelo por equipos entre héroes y villanos gracias a la primera beta cerrada del juego. Esperamos poder colaborar con la comunidad para conseguir que MY HERO ULTRA RUMBLE sea un fascinante battle royale tanto para los aficionados como para los jugadores habituales de títulos multijugador online».

La beta cerrada de MY HERO ULTRA RUMBLE para PlayStation 4 se celebrará en dos fases:

Fase 1: comenzará el 17 de agosto a las 7 p. m. PT (18 de agosto a las 4 a. m. en horario peninsular) y terminará el 18 de agosto a las 3 a. m. PT (18 de agosto a las 12 p. m. en horario peninsular) .

comenzará el y terminará el . Fase 2: comenzará el 18 de agosto a las 7 p. m. PT (19 de agosto a las 4 a. m. en horario peninsular) y terminará el 21 de agosto a las 3 a. m. PT (21 de agosto a las 12 p. m. en horario peninsular).

Para más información y para apuntarse a la beta cerrada, visita la página oficial del juego: https://bnent.eu/MHUR_CBT

Hoy también se ha publicado el tráiler del anuncio de MY HERO ULTRA RUMBLE

Para más información sobre MY HERO ULTRA RUMBLE, visita la página web oficial