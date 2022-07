Bandai Namco Aces Inc.

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC. E ILCA INC. CREAN BANDAI NAMCO ACES INC. PARA POTENCIAR SU CAPACIDAD DE DESARROLLO

Bandai Namco Entertainment Inc. e ILCA Inc. se complacen en anunciar la creación de una nueva compañía llamada Bandai Namco Aces Inc. y cuya sede estará afincada en Tokio (Japón).

Bandai Namco Entertainment Inc. ha aumentado su experiencia en la producción de videojuegos gracias a franquicias clásicas como TEKKEN o ACE COMBAT, mientras que ILCA, Inc. tiene el potencial técnico necesario para producir contenido de gran calidad mediante el uso de tecnologías punteras.

El estudio que se acaba de crear usará el nombre de «Aces», un término inglés que significa «ases» y que se emplea con los mejores o los líderes en un campo concreto. Este nuevo estudio aprovechará la experiencia de ambas compañías para seguir ofreciéndoles a sus aficionados de todo el mundo contenido de alta calidad, profundo y duradero, incluyendo la franquicia ACE COMBAT.

Para más información, visita https://www.bandainamcoent.co.jp/english/.