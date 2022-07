NieR:Automata The End of YoRHa Edition llegará a Nintendo Switch en octubre

Este aplaudido juego de rol ya suma 6,5 millones de copias vendidas en todo el mundo

SQUARE ENIX® ha anunciado que el adorado juego de rol NieR:Automata™ The End of YoRHa Edition por fin llegará a Nintendo Switch™ y ya es posible reservarlo en formato físico o digital. A partir del 6 de octubre de 2022 podremos disfrutar en Nintendo Switch de este juego de acción posapocalíptico que ya lleva 6,5 millones de copias vendidas en todo el mundo desde el lanzamiento inicial de NieR:Automata en 2017.

La edición física tendrá en la portada una ilustración del diseñador de personajes Akihiko Yoshida, y al tratarse de una carátula reversible contará también con una nueva ilustración de A2 creada por el diseñador de concepto Koda Kazuma.

NieR:Automata, dirigido por Yoko Taro y desarrollado por PlatinumGames Inc. en colaboración con SQUARE ENIX, ha recibido excelentes críticas y combina de forma magistral los elementos de rol y acción con una historia fascinante que hace pensar. En el papel de los androides 2B, 9S y A2, tendremos que luchar para arrebatarle el planeta a las formas de vida mecánicas y descubrir la verdad sobre la humanidad que ha caído en el olvido. NieR:Automata The End of YoRHa Edition incluye el premiado juego base y el DLC 3C3C1D119440927, que contiene tres desafiantes coliseos y atuendos adicionales. También será posible descargar gratis el DLC 6C2P4A118680823 cuando el juego se lance en Nintendo Switch. Este DLC exclusivo para Nintendo Switch incluye seis atuendos nuevos y cuatro accesorios adicionales para cambiar el aspecto de los personajes jugables. También incluye dos aspectos de pod inspirados en los personajes del título para móviles NieR Re[in]carnation.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition llegará a Nintendo Switch el 6 de octubre de 2022. Más información: https://nierautomata.square-enix-games.com/switch