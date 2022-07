STAR OCEAN THE DIVINE FORCE llegará el 27 de octubre

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL LANZAMIENTO DE STAR OCEAN THE DIVINE FORCE

La nueva entrega de la serie Star Ocean llegará el 27 de octubre.Será posible reservarla a partir de mañana.

SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que STAR OCEAN® THE DIVINE FORCE™, un nuevo título de la serie de RPG de acción STAR OCEAN, llegará el 27 de octubre a PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM®. Desarrollado por tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nos trae un nuevo capítulo de esta fascinante historia galáctica a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. Será posible reservar el juego en formato físico y digital a partir de mañana.

Para celebrar la última entrada en la serie STAR OCEAN, los desarrolladores han preparado tres hermosos avances a continuación:

Para ver el avance de la fecha de lanzamiento de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, visite: https://youtu.be/vexU1oYKSXs

Para ver el Informe de misión de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE: Personajes principales y tráiler de combate n.º 1, visite: https://youtu.be/SthbAFkB3Vk

Para ver STAR OCEAN THE DIVINE FORCE La historia de Raymond: película de apertura, visite: https://youtu.be/H-109xgWCrk



STAR OCEAN THE DIVINE FORCE contará con una edición estándar en formato físico y digital para todas las plataformas para las que estará disponible. También habrá una Digital Deluxe Edition para todas las plataformas. Quienes compren la Digital Deluxe Edition conseguirán la magnífica banda sonora de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE y una serie de armaduras, accesorios y armas para usar dentro del juego.

Quienes compren cualquier edición física o digital de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nada más lanzarse recibirán un lote de pawns (peones) para usar en el minijuego*. Además, quienes reserven la Digital Standard Edition o la Digital Deluxe Edition recibirán armas para uso exclusivo de uno de los protagonistas en el juego: el espadón «Lionheart’s Blutgang» para Raymond y las espadas dobles «Flashing Naglering» para Laeticia.

*El extra por comprar el juego nada más lanzarse estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2022.

El juego tiene dos protagonistas, lo que da lugar a experiencias de juego distintas y puntos de vista diferentes en la historia: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino del planeta subdesarrollado Aster IV. El destino dará lugar a una alianza entre Raymond, Laeticia y otros personajes diseñados por el célebre artista Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, serie STREET FIGHTER).

*El incentivo de compra anticipada digital estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2022.

* El incentivo físico de compra anticipada será ofrecido por minoristas selectos y estará disponible hasta agotar existencias.

La clasificación por edad de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE aún está por determinar. Más información: www.starocean.com