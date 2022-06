Taiko no Tatsujin Rhythm Festival se pondrá a la venta el 14 de octubre. ¡Resérvalo ya!

Taiko no Tatsujin Rhythm Festival se pondrá a la venta el 14 de octubre. ¡Resérvalo ya! Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, la nueva entrega de la franquicia Taiko no Tatsujin, llegará a Nintendo Switch el próximo 14 de octubre. Ya se puede reservar el juego, que tendrá 2 ediciones disponibles:

La edición básica.

La edición Taiko Drum Set, que contiene la edición básica del juego y los tambores.

Posteriormente, se lanzará también una edición digital de lujo que contendrá la edición básica y un acceso de 90 días al pase de música Taiko.

Los jugadores podrán demostrar su habilidad con el tambor gracias a las 76 canciones que estarán disponibles en el juego. Además de esas canciones, que estarán disponibles en el modo Taiko, los usuarios también podrán disfrutar de un modo Historia en el que acompañarán a DON-Chan y a Kumo-Kyun en un viaje en pos de ser maestros del tambor. Por si fuera poco, también podrán combatir online o colaborar con sus amigos en el modo Fiesta. A lo largo de los diferentes modos, los jugadores obtendrán «monedas Don» que les permitirán conseguir objetos tales como disfraces o placas con las que personalizar su aspecto.

La franquicia Taiko no Tatsujin comenzó su andadura en 2001 y, a lo largo de más de 20 años de historia, ha ofrecido infinidad de juegos y canciones. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival será el primero en ofrecer el pase de música Taiko, con un acceso gratuito de 7 días. Al suscribirse al pase de música Taiko, los jugadores podrán acceder a un catálogo de más de 500 canciones, a las que se sumarán nuevas canciones cada mes. Pronto tendremos más detalles en la página web oficial.

Los jugadores que tengan datos guardados de Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun recibirán 3 canciones addicionales, así como varios objetos de personalización.

Además de todo esto, ya está disponible en YouTube el primer capítulo de Taiko no Tatsujin: The Anime. Esta serie de animación narra las aventuras de Kotaro y sus amigos, que quieren convertirse en maestros de Taiko y, para ello, contarán con la ayuda de DON-Chan y otros personajes de la franquicia Taiko no Tatsujin.

