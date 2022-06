EA Sports presenta la banda sonora del F1 22

ARTISTA CANCIÓN PAÍS

Alesso & Marshmello ft. James Bay Chasing Stars (VIP Extended Mix) Suecia, Reino Unido

Bob Moses Broken Belief Canada

BRUX ft. Kimbra Take (Pat Lok Remix) Australia, Nueva Zelanda

CHAII & Party Favor Oh Nah Yeah Nueva Zelanda, Estados Unidos

Chapter & Verse ft. Yasmin Jane Take Control Reino Unido

Charli XCX Good Ones (THAT KIND Remix) Reino Unido

Charli XCX Used To Know Me Reino Unido

Chase & Status ft. Ethan Holt Hold Your Ground Reino Unido

Cheat Codes ft. Icona Pop Payback Estados Unidos, Suecia

Chris Lake, NPC A Dr** From God Reino Unido

CMD/CTRL No Stress Reino Unido

Danny L Harle & DJ Danny On A Mountain (Flume Remix) Reino Unido

deadmau5 & Wolfgang Gartner Channel 43 Canada y Estados Unidos

Diplo & TSHA ft. Kareen Lomax Let You Go Estados Unidos, Reino Unido

Diplo, Damian Lazarus ft. Jungle Don’t Be Afraid Estados Unidos, Reino Unido

Eartheater Scripture Estados Unidos

Grafix ft. Reiki Ruawai Somewhere Reino Unido

Habstrakt ft. KARRA Ice Cold Francia, Estados Unidos

Jacknife & The Bloody Beetroots Jericho Australia, Italia

Joe Turner Forever Reino Unido

Kavinsky ft. Cautious Clay Renegade Francia y Estados Unidos

KREAM & Millean. ft. Bemendé What You’ve Done To Me Noruega, Holanda, El Congo

LP Giobbi ft. Kaleena Zanders Carry Us Estados Unidos

Mall Grab Breathing Australia

Meduza ft. Hozier Tell It To My Heart Italia e Irlanda

NGHTMRE, Zeds Dead, Tori Levett Shady Intentions Estados Unidos

NOISY All Of U Reino Unido

Öwnboss & Sevek Move Your Body Brasil

Party Favor Too Much Estados Unidos

RL Grime & Baauer Fallaway Estados Unidos

Sassy 009 Blue Racecar Noruega

SONIKKU Lifestyle Reino Unido