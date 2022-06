LEGO CON, el segundo evento mundial virtual para los fans del ladrillo, más grande que nunca

El público ha disfrutado de presentaciones de nuevos productos hasta demostraciones en vivo con diseñadores y emocionantes desafíos de construcción en los que todos han podido participar desde casa

El Grupo LEGO ha celebrado el segundo evento anual de LEGO® CON destinado tanto a los fans de LEGO como a las familias de todo el mundo. Se trata de un encuentro que comenzó el 18 de junio donde el público pudo ver el backstage y descubrió las increíbles novedades que ofrece el Grupo LEGO, viviendo una experiencia única junto a una impresionante comunidad, unida por la misma pasión.

La cita estaba pensada para todos aquellos amantes de la construcción que estuvieran dispuestos a disfrutar de un espectáculo en vivo con una duración de dos horas presidido por Vick Hope, Joe McHale y Melvin Odoom. Así, la compañía tuvo la posibilidad de interactuar con todos los fans del ladrillo de todo el mundo.

La celebración de la LEGO® CON contó con un gran hito, la celebración del 90º Aniversario de la marca, que incluyó gran cantidad de sesiones que hicieron que los aficionados lo pudieran disfrutar a lo grande.

Celebrando 90 años de juego con LEGO

En la sesión realizada bajo el título: “90 años de juego”, enmarcada dentro del 90º aniversario, se desveló el lanzamiento del Castillo de los Caballeros del León LEGO, que trae consigo un montón de complementos como, por ejemplo: un puente levadizo y un rastrillo, pasillos ocultos, rutas de escape ocultas en las mazmorras y norias giratorias. Un castillo que evoca la historia del grupo. El segundo producto presentado fue el set LEGO® Galaxy Explorer, que, además, fue presentado en una reunión emotiva de la familia LEGO.

Novedosos y fascinantes productos

Sumado a los productos anteriores presentados, el grupo ha revelado en exclusiva para todos sus fans la nueva gama de productos LEGO® Avatar, una gama que rinde homenaje a esta franquicia antes del estreno de Avatar: la forma de agua, el próximo mes de diciembre. El set, incluye el LEGO® Avatar Toruk Makto y el Árbol de las Almas, que permitirá a los fans la recreación del momento tan fascinante que se pudo vivir en la primera película donde Jake, en el papel de Toruk Makto, reúne al Clan Omatikaya para defender ya no solamente el lugar más sagrado de todo su mundo, el Árbol de las Almas, si no todo Pandora.

Asimismo, el grupo anunció en exclusiva las nuevas actualizaciones de sus líneas de producto más queridas. Entre ellas, dos de los sets que provienen del mismísimo espacio exterior, dos entre los más favoritos de los fans: la línea LEGO Star Wars. Los dos sets, LEGO® Star Wars™ The Justifier™ y LEGO® Star Wars™ AT-TE™ Walker, ofrecerán la posibilidad de recrear una de las muchas historias épicas del mundo Star Wars, como las características de la serie Star Wars: The Bad Batch. Y, esto es posible, ya que incluye varias piezas inconfundibles, como la nave estelar del cazarrecompensas Cad Bane, The Justifier o el AT-TE™, un vehículo para los más valientes que deciden unirse al campo de batalla para combatir a los drones.

Los fanáticos del mundo Star Wars no fueron los únicos recompensados, por un lado, los fans de LEGO® Marvel™ pudieron ver novedades en exclusiva sobre el nuevo set en el marco del reciente estreno de la película Doctor Strange: El Multiverso de la Locura, en el cuál, se muestra el Sanctum Sanctorum tal y como aparece en sus películas, ofreciéndoles la posibilidad de crear su propio multiverso, con los peligros que eso conlleva. Por otro lado, para los aficionados y constructores de LEGO Minecraft®, dos nuevos espacios han sido rescatados del mundo virtual para poder recrearlos en la vida real: LEGO Minecraft: La Aldea Abandonada y LEGO Minecraft: La Mazmorra del Esqueleto.

LEGO® Super Mario™ tampoco se quedó atrás, los amantes del Reino Champiñón pudieron conocer los nuevos packs de personajes que se introducirán en el universo de LEGO® Super Mario™ como son, por ejemplo: Nabbit, más un sapo púrpura, Hammer Bro, Waddlewing, Toady, Baby Yoshi, Red Yoshi y Blue Shy Guy, ocho personajes divertidos con los que crear fantásticas nuevas historias. También, se mostró cómo los personajes que se van a introducir podrán interactuar con los cursos de iniciación de LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ y LEGO® Peach™.

Para finalizar, también se mostró por primera vez una nueva gama deportiva de LEGO® Brickheadz™ donde los amantes del fútbol y del FC Barcelona pueden convertirse en uno de sus jugadores en forma de LEGO BrickHeadz. Los espectadores, por su parte, fueron pioneros en ver la última colección de LEGO Minifigures que se unirá a la fama de LEGO a finales de este año.

Sesiones geniales para construcciones épicas

Además de todas las revelaciones en primicia que se hicieron durante la LEGO® CON, la feria estuvo repleta de oportunidades para que todos los fans se pudieran sumergir en actividades de construcción en vivo y en conversaciones con expertos de todo el mundo.

Entre las actividades más destacadas del evento se encuentra la masterclass de creatividad en el interior de Pixar Animation Studios, impartida nada menos que por el director de «Lightyear», Angus Maclane. Del mismo modo, los fans de LEGO® Harry Potter™, tuvieron la oportunidad de ver cómo convertimos los decorados de las películas en sets de LEGO a través de un mágico recorrido por los Estudios Warner Bros de Londres – La creación de Harry Potter™ en compañía de la actriz de la famosa saga, Evanna Lynch y el diseñador de LEGO Marcos Bessa, que ofrecieron al público los mejores consejos y trucos mágicos para incentivar la creatividad de sus propias construcciones a lo largo del recorrido.

Una jornada en la que los amantes del ladrillo pudieron participar en desafíos increíbles e inolvidables. Y para ello se contó con la presencia de Agnes Larsson de Mojang Studios, además de incluir un desafío especial de construcción de LEGO Masters en vivo presentado por los jueces de LEGO Masters Matthew Ashton y Jamie Berard, con concursantes de todo el mundo que fueron retados a construir el pastel más divertido nunca antes visto.

«La LEGO® CON pretende reunir a los fans en torno a nuestra pasión por la construcción con ladrillos. Es nuestra forma de abrir nuestras puertas virtuales y acercar a los fans de todas las edades a nuestros diseñadores e increíbles productos, para que experimenten algo de lo que vivimos cada día en el Grupo LEGO«, comentó Emma Perkins, directora de The LEGO Agency EMEA. «La LEGO® CON de este año da el pistoletazo de salida a las celebraciones de nuestro 90 aniversario y, para sorprender y hacer disfrutar a todos nuestros fans, queríamos asegurarnos de que la feria de este año fuera aún más grande mejor y espectacular que la del año pasado.«

También, se aprovechó la ocasión para presentar novedades de otras líneas míticas con nuevas y emocionantes actualizaciones propias como los nuevos sets de LEGO Art Floral Art y los parches adhesivos y de costura de LEGO DOTS, y de la mano de Games conocimos LEGO Brawls.

Además, LEGO® MINDSTORMS® desveló Machine Learning: una nueva extensión en la app Robot Inventor, que utiliza la cámara o el micrófono de los dispositivos para identificar diferentes imágenes o sonidos como comandos de voz.

Los fans vieron en exclusiva el final de la serie 2022 de LEGO Friends, mientras que LEGO NINJAGO® adelantó lo que vendrá a finales de este año, y LEGO CITY propuso actividades geniales como una acción de acrobacias en directo en el estudio, con el que los fans también tuvieron la oportunidad de acercarse más que nunca al interior de un set de LEGO Technic™.

Y para los que se perdieron el streaming, podrán visionarlo al completo en http://LEGO.com/LEGOCON o en el canal de YouTube de LEGO.

Lista completa de productos que se revelaron durante la LEGO CON:

LEGO® Marvel Sanctum Sanctorum (76218)

Edad: 18+; 2708 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 249,99 EUR

Esta recreación de 2.708 piezas del Sanctum Sanctorum, la residencia del Doctor Strange, incorpora escenas clásicas de Vengadores de Marvel Studios: Infinity War y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

LEGO® BrickHeadz™ FC Barcelona Go Brick Me (40542)

Edad: 10+; 530 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 19,99 EUR

Los niños y los fans del FC Barcelona estarán totalmente encantados de construir un modelo BrickHeadz™ de ellos mismos jugando para uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo.

LEGO® Star Wars™ El justiciero™ (75323)

Edad: 9+; 1022 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 169,99 EUR

El cazarrecompensas Cad Bane ha capturado a Omega a bordo de The Justifier. Esta impresionante nave estelar cuenta con una cabina con unos detalles muy característicos, tiradores con resortes y formas de vuelo y de aterrizaje que te harán sentir inmerso en la propia galaxia.

LEGO® Star Wars™ AT-TE™ Walker (75337)

Edad: 9+; 1082 piezas; 1 de agosto de 2022; 139,99 EUR

¡Lánzate a la batalla contra el ejército androide separatista con el poderoso Caminante AT-TE! Con el comandante Cody en la cabina, atraviesa a zancadas los terrenos montañosos y dispara con el potente y pesado cañón blaster giratorio.

Castillo de los Caballeros del León LEGO® (10305)

Edad: 18+; 4514 piezas; lanzamiento el 3 de agosto de 2022; 399.99 EUR

Es la construcción que los fans adultos de LEGO® estaban esperando. Un clásico re imaginado. Celebrando 90 años de historia de LEGO, el Castillo de los Caballeros del León es una nueva interpretación del icónico tema del Castillo LEGO. El emblemático set está repleto de detalles, y con 4.514 piezas ofrece un proyecto para saborear y disfrutar.

Explorador de la Galaxia LEGO® (10497)

Edad: 18+; 1254 piezas; 1 de agosto de 2022; 89,99 EUR

Celebra los 90 años de construcciones épicas de LEGO® con este proyecto que evoca la infancia de los más adultos. Esta edición especial de aniversario del Clásico 497 LEGO Galaxy Explorer conserva todas las características del set de 1979, pero a una mayor escala.

Se han revelado 3 de las 12 minifiguras de la LEGO® Minifigures Series 23 (71034)

Edad: 5+; lanzamiento el 1 de septiembre de 2022; 3,99 EUR

Deleita a un niño o a un fan de los Minifigures con estas bolsas al azar de LEGO® Minifigures Series 23 (71034) para mayores de 5 años. Esta serie exclusiva cuenta con divertidos personajes para coleccionar y exhibir, para jugar con ellos tú mismo o con tu grupo de amigos en diferentes lugares.

LEGO® Avatar Toruk Makto y Árbol de las Almas (75574)

Edad: 12+; 1212 piezas; lanzamiento el 1 de octubre de 2022; 149,99 EUR

Este set LEGO® Avatar recrea la increíble escena en la que Jake se une al majestuoso Toruk y se convierte en el 6º Toruk Makto. Sumérgete en Pandora y une tus fuerzas para defender el pueblo Na’vi, volando sobre el Toruk o montando al feroz Direhorse.

LEGO® Minecraft® La Mazmorra del Esqueleto (21190)

Edad: 8+; 422 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 49,99 EUR

Utiliza tu pico para explorar las estalagmitas y estalactitas de la Dripstone Cave.

LEGO® Minecraft® El pueblo abandonado (21189)

Edad: 8+; 364 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 29,99 EUR

Ahora es posible reconstruir el pueblo a tu propio estilo. Elimina las telarañas, combina los distintos edificios y añade muebles y herramientas de trabajo.

Pack de personajes LEGO® Super Mario™ Serie 5 (71410)

Edad: 6+; 47 piezas; lanzamiento el 1 de agosto de 2022; 5,99 EUR

Los niños pueden llevar sus aventuras de LEGO® Super Mario™ a otro nivel con los nuevos packs de personajes coleccionables – Serie 5 (71410). Cada pack contiene un personaje de forma aleatoria para construir que contiene una acción característica propia, además de una pequeña construcción para usar como soporte de exhibición o llevar el juego a otro nivel más divertido. Hay 8 nuevos personajes LEGO Super Mario para coleccionar: Nabbit, más un Sapo Púrpura, Hammer Bro, Waddlewing, Toady, Baby Yoshi, Red Yoshi y Blue Shy Guy.

Set de Arte Floral LEGO® (31207)