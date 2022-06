D. Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja salta a la acción en un emocionante tráiler nuevo del próximo juego de rol ONE PIECE ODYSSEY

En este nuevo tráiler vemos cómo Monkey D. Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja naufragan en la isla legendaria de Waford. Allí conocerán al enérgico Adio y a la taciturna Lim, dos nuevos personajes que fueron diseñados por el mismísimo Eiichiro Oda, creador de ONE PIECE, y que debutan en ONE PIECE ODYSSEY. Los aficionados podrán ver los lujosos entornos de la isla del juego, que formarán parte intrínseca de este nuevo viaje. Además, los jugadores podrán controlar a sus personajes favoritos y el argumento será canon dentro de la historia de ONE PIECE.

ONE PIECE ODYSSEY transporta a la tripulación del Sombrero de Paja a una nueva isla en la que se embarcarán en misiones y se enfrentarán, en combates por turnos, a poderosos enemigos y gigantescos y enigmáticos jefes finales. En el juego, los jugadores podrán encarnar a cualquiera de sus nueve piratas favoritos: Monkey. D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, Tony Tony Chopper y Brook.

Producida por Toei Animation y basada en el manga más vendido de todos los tiempos (obra del artista Eiichiro Oda), la serie anime de One Piece se estrenó en la televisión japonesa en octubre de 1999. La historia narra las aventuras de Monkey D. Luffy y de la tripulación del Sombrero de Paja, quienes viven una épica aventura en pos de encontrar el One Piece, el legendario tesoro del antiguo rey de los piratas, Gol D. Roger. Hoy, One Piece es un éxito internacional que cuenta ya con 15 películas (incluyendo One Piece Film Red, que se estrenará dentro de poco), producciones de formato doméstico, videojuegos y un catálogo en constante aumento de merchandising licenciado, con accesorios, juguetes, juegos, adornos, muebles, menaje, ropa y mucho más.

ONE PIECE ODYSSEY tiene previsto su lanzamiento para PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S y PC. Para más información sobre ONE PIECE ODYSSEY y otros productos de BANDAI NAMCO Entertainment, visita nuestra página web o síguenos en Twitter (https://twitter.com/onepiece_games).