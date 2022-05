Análisis PAC-MAN MUSEUM+ Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Si eres joven no puedes perderte una de las mejores franquicias de videojuegos y si tienes como yo 45 años te recordará a tu infancia. Inprescindible. User Rating: 5 ( 1 votes)

¡Ya está disponible PAC-MAN MUSEUM+!

PAC-MAN MUSEUM+, la recopilación definitiva de juegos de PAC-MAN, está ya disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (compatible con Xbox Play Anywhere). El juego también es compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S y, además, estará disponible en Xbox Game Pass desde el mismo día de lanzamiento. Los jugadores y los aficionados están invitados a disfrutar de un salón recreativo virtual en el que podrán descubrir o revivir 14 títulos de la legendaria franquicia PAC-MAN, algunos de los cuales llevaban años sin estar disponibles.

Hoy os vamos a dejar nuestro análisis PAC-MAN MUSEUM+ o análisis PAC-MAN MUSEUM PLUS

Pac-Man tiene nuevo juego para el 42.º aniversario de la franquicia, hace unos días fue su aniversario 22 de mayo de 1980 se celebra un año más de vida del legendario personaje. Y que mejor manera que una semana después celebrarlo con un nuevo juego.

Pac-Man Museum Plus es una antología de 14 títulos de Pac, desde Pac-Man de 1980 hasta el corredor sin fin Pac-Man 256 de 2016.

El gran legado de Pac-Manes superlativo. La importancia del emblemático personaje mascota de Atari sigue siendo fundamental para la historia de la industria de los videojuegos.

Recordemos que aparte de la colección Museum plus se vienen estéticos temáticos del legendario personaje al popular battler royale de Fortnite a partir del 2 de junio.

Pac-Man es uno de los videojuegos más icónicos, exitosos y populares del siglo XX. Durante décadas, todo tipo de jugadores han disfrutado de devorar puntitos, los Pac-Dots , con una pelota amarilla con boca, Pac-Man , mientras escapaban de sus enemigos, los fantasmas. Mecánica sencilla de jugar.

La jugabilidad en las consolas como en PS5 es igual de buena que en PC. Es adictivo, difícil y te puedes dejar horas jugando. A los que tenemos 45 ños a más juegan con nuestra historia friki con aquellos maravillosos juegos y nostalgia. Después de unas horas acaba extenuado, cansado y satisfecho de jugar. He dejado el mando sin batería.

Divertido es la palabra. No esperes alarde gráficos. No son necesarios. No esperes una gran banda sonora, tampoco hace falta. La musiquita de hace 42 años la sigues teniendo en el subconsciente. Solo tienes que disfrutar de esa jugabilidad endiablada y recordar tus años en los recreativos.

Uno de los juegos más emblemáticos del siglo pasado cumple 42 años de partidas, anécdotas y recuerdos para más de una generación y puedes disfrutar en un único juego de toda su evolución.

Desde frikipandi.com solo recomendamos que jugarlos. Si eres joven no puedes perderte una de las mejores franquicias de videojuegos y si tienes como yo 45 años te recordará a tu infancia. Inprescindible.

Los juegos incluidos en PAC-MAN MUSEUM+:

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

Además de estos títulos, PAC-MAN MUSEUM+ permite a los jugadores personalizar su salón recreativo virtual colocando máquinas, elementos decorativos y recuerdos que se consiguen al completar misiones.

Pac-Man tiene un nuevo tema musical, que Bandai Namco encargó para el 42.º aniversario de la franquicia, hace unos días fue su aniversario 22 de mayo de 1980 se celebra un año más de vida del legendario personaje. Y que mejor manera que una seman despues celebrarlo con un nuevo juego. En lo que respecta al tema musical, pasará un tiempo antes de que «We Are Pac-Man» supere a «Pac-Man Fever» de Buckner & Garcia, una piedra angular de la nostalgia de la década de 1980, la radio pop maravillosa que fue un solo éxito y el comienzo de la propia cultura de los videojuegos.

La nueva canción es parte de la campaña de marketing de Bandai Namco ha iniciado para el lanzamiento de Pac-Man Museum Plus, que sale para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One, también disponible en Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento

10 curiosidades que desconoces de Pac-Man

1. Pac-Man fue desarrollado en un año y medio

En 1977, Toru Iwatani empezó a trabajar en Namco, una empresa de desarrollo de juegos. A sus 22 años, lideró un pequeño equipo que desarrolló el videojuego en año y medio.

El 22 de mayo de 1980, salió al público en Japón en salas de juegos, muy populares en la década de los 80. Poco después, se expandió por todo el mundo.

2. El creador se inspiró en una pizza para crear al personaje

El creador del famoso juego ha contado que la inspiración para el personaje principal le vino cuando se estaba comiendo un trozo de pizza y vio la forma que quedó en el plato, según explicó el creador en una entrevista con el medio americano Time.

Esa imagen le sirvió para transformar el carácter cuadrado japonés de la palabra Kuchi , que significa “boca”

3. El nombre original era Puckman

El primer nombre del juego fue Puckman . En japonés, “paku” significa masticar.

Sin embargo, cuando se lanzó el juego en Estados Unidos se cambió el nombre para evitar que la gente cambiara la “p” por la “f” para convertirlo en una palabrota en inglés.

4. Pac-Man fue creado para atraer al público femenino

En los años 70, la mayoría de videojuegos estaban pensados para el público masculino. Eran juegos violentos, de guerra o de alienígenas.

Por ello, Iwatani aprovechó la oportunidad para crear un juego “cómico” para el gran público, que estaba siendo olvidado. De esta manera nació el género de persecución que enganchó a tantas personas, hombres, mujeres e incluso niños.

5. Existe el juego perfecto en Pac-Man

Aunque es imposible ganar en Pac-Man, sí que se puede alcanzar el juego perfecto. Este consiste en conseguir la máxima puntuación posible en los primeros 255 niveles sin ningún error.

El jugador tiene que comerse todos los puntos, la fruta y los fantasmas. La suma máxima de puntos alcanza los 3.333.360. Jamas he llegado a es nivel.

6. Pac-Man es un juego sin fin

Es imposible terminar el juego de Pac-Man . Con cada pantalla que el jugador supera, la dificultad aumenta.

Pero llega un momento en el que un error interno en el nivel 256 muestra una pantalla dividida, imposible de superar. En la parte inferior de la pantalla aparecen 256 frutas, en lugar de las 7 habituales, que impiden ver el juego y por lo tanto continuar jugando de forma indefinida.

7. Cada fantasma persigue a Pac-Man a su manera

Al principio de cada partida, los cuatro fantasmas se presentan como los enemigos de Pac-Man . Cada uno con un color distinto, una personalidad distinta y un comportamiento diferente.

El rojo se llama Shadow , conocido como Blinky , y persigue al protagonista por todo el laberinto. El rosa, Speedy o Pinky , se encarga de tender trampas moviéndose en la dirección opuesta para chocarse. El azul, Bashful o Inky , persigue a Pac-Man únicamente cuando Blinky está cerca. El naranja, el fantasma Pokey, apodado Clyde, se mueve al azar por el laberinto.

8. Pac-Man ha batido varios récords

Pac-Man es la máquina recreativa a monedas más exitosa del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Entre 1981 y 1987 se instalaron casi 300 mil máquinas en todo el mundo con las que se han jugado alrededor de 10 mil millones de veces.

No es casualidad que Pac-Man también fuese el personaje de videojuego más reconocido, según la edición de 2010 del Libro Guinness de los Récords.

9. Pac-Man tiene familia

Gracias al éxito de Pac-Man durante sus primeros años, el juego siguió desarrollándose. En la actualidad existen más de 70 versiones del videojuego, varias películas y series.

En ellas fueron apareciendo nuevos personajes como su mujer, Ms. Pac-Man , y sus hijos, Jr. Pac-Man y Baby Pac-Man . Todos ellos viven en Pac-Land donde también se relacionan con el tío de Pac-Man, Professor Pac-Man ; sus suegros, Pac-Master y Ms. Pac-Master ; y su mascota, Chomp-Chomp . Los padres, Zac y Sunny, sin embargo, desaparecieron.

10. Se ha celebrado un campeonato mundial de Pac-Man

El primer y único campeonato mundial de Pac-Man se celebró en 2007 en Nueva York. El ganador fue el mexicano Daniel Borrego.

El creador del juego, Toru Iwatani, coronó al campeón y le regaló una consola Xbox 360 autografiada y basada en el videojuego Pac-Man, entre otros obsequios.

El juego, que solo estará disponible en formato digital en Europa, incluirá un extra de lanzamiento* para los usuarios que lo adquieran antes del 27 de junio de 2022: 5 figuras para el juego, para lucirlas en el salón recreativo virtual. Para más información sobre PAC-MAN MUSEUM+ y otros productos de Bandai Namco Europe