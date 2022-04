Abiertas las inscripciones para el segundo Campeonato eSX eSport con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Hoy se abren las inscripciones para la segunda edición del Campeonato eSX eSport de Yamaha

Compite contra los mejores y demuestra que eres el último campeón de eSX en Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

¡Vive las finales en una prueba del campeonato Supercross 2023 y tres campeones ganarán una moto Yamaha*!

¡Las inscripciones para el Campeonato eSX eSport Yamaha en Battlefy.com/eSX! Las carreras comienzan el viernes 10 de mayo con la celebración de las clasificaciones contrarreloj en Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. Las inscripciones estarán abiertas hasta el final de esta fase de la competición, que finalizará el jueves 30 de junio de 2022.

El Campeonato eSX eSport se celebrará con el juego Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 y constará de tres etapas de competición que comenzarán con las rondas clasificatorias contrarreloj el 10 de mayo, seguidas de las eliminatorias cuerpo a cuerpo y las finales eSX. El Campeonato eSX se limitará a participantes únicamente de Estados Unidos**, como giro especial en la competición de este año ¡se celebrará un evento en vivo las finales eSX en una de las pruebas del Campeonato Supercross de 2023!

Las carreras se disputarán con las plataformas PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, y Windows PC®/STEAM, con tres categorías de clasificación: PlayStation, Xbox y Steam. Todos los jugadores registrados recibirán un Código identificador único que podrán canjear e el juego para desbloquear la contrarreloj eSX y una edición especial de la moto Yamaha eSX en el juego.

Los 12 pilotos más rápidos de cada plataforma avanzarán a las rondas clasificatorias. La contrarreloj más rápida del corredor quedará registrada y se reflejará en la clasificación, y no hay límite en el número de veces que los usuarios pueden intentar clasificarse.

Los usuarios tendrán también la opción de las comparativas de sus carreras con las de otros usuarios en tiempo real optando por competir “contra pilotos fantasma”. Los jugadores pueden seleccionar “carrera contra pilotos fantasma” y elegir entre los mejores jugadores de la clasificación que les enfrentará a una versión transparente del piloto seleccionado. Se trata de una opción emocionante que permite a los competidores correr contra los mejores.

En la fase 2, cada consola contará con tres carreras eliminatorias distintas. La primera Carrera determinará la clasificación y la posición en la puerta. La posición inicial para esta Carrera se basará en la posición general en la clasificación. La segunda carrera determinará el primer y segundo jugadores que conseguirán su billete para las rondas finales eSX. Para los otros 10 pilotos, todavía hay una oportunidad de saborear la victoria en la ronda “Last Chance Qualifiers”; en ésta, los 10 pilotos restantes competirán por última vez y el vencedor se asegurará la tercera y última plaza, para su plataforma para competir en las finales eSX

En las finales eSX coincidirán todas las plataformas y consistirán en que los 9 mejores pilotos se enfrenten entre sí para determinar el verdadero campeón de eSX. Habrá dos carreras en esta etapa, la primera carrera determinará la clasificación y la posición de parrilla y la posición inicial para esta carrera se basará en la posición general en la clasificación. En la segunda carrera tomarán parte todos y el ganador será Coronado como Campeón eSX y recibirá el gran premio.

El campeón eSX eSport se llevará a casa el gran premio, ¡una flamante Yamaha YZ450F!

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S ,Xbox One y en formato Windows PC®/STEAM. La versión PlayStation admite la actualización gratuita de PS4 a PS5, y la versión Xbox es compatible con Smart Delivery.