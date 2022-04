Vampire The Masquerade Swansong: La noche ha llegado nuevo trailer

La noche ha llegado para la Camarilla de Boston, anunciando el comienzo de los pedidos anticipados de Vampire: The Masquerade – Swansong, el RPG narrativo del estudio Big Bad Wolf.

El juego estará disponible el 19 de mayo en PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X y PC (Epic Games Store).

El nuevo Tráiler de Vampire: The Masquerade – Swansong:

The Night Has Come

Unos misteriosos asesinos han atacado a la Camarilla de Boston, una sociedad secreta que reúne a la mayoría de los vampiros de la ciudad. Galeb Bazory, Emem Louis y Leysha reciben el encargo del Príncipe de los Kindred de la ciudad de conocer la identidad de los atacantes, así como los motivos que subyacen al ataque a gran escala. Las órdenes son simples: infiltrarse, investigar y obtener respuestas, utilizando poderes sobrenaturales si es necesario.

En esta adaptación del juego de papel y lápiz, los jugadores de Vampiro: The Masquerade – Swansong toman el control de tres héroes con sus propias hojas de personaje. A través de sus elecciones, darán forma a las estadísticas de sus personajes. Utilizando sus habilidades, es posible forzar una cerradura, intimidar a un PNJ o hacer deducciones más eficientes basadas en pistas. Los protagonistas también tienen poderes vampíricos, conocidos como Disciplinas, que les permiten llegar a zonas inaccesibles, ocultar su presencia o prever futuros potenciales.

Vampire: The Masquerade – Swansong combina la exploración de una gran variedad de entornos, diálogos hábilmente elaborados, puzles inteligentes y una historia ramificada en la que cada elección tiene una consecuencia. Los personajes están finamente desarrollados y, fieles a la IP de World of Darkness, revelan que son monstruos a pesar de su apariencia humana.

Con más de quince finales diferentes para los personajes principales y el destino de la Camarilla de Boston, cada Vampire: The Masquerade – Swansong el jugador vivirá su propia aventura en este RPG narrativo único.

Vampire: The Masquerade – Swansong estará disponible en PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One y Xbox Series X|S y PC (Epic Games Store) el 19 de mayo de 2022.Nintendo SwitchTM will be available later in 2022

Os dejamos la entrevista con Olivier Deriviere sobre la música del juego.