Análisis The King of Fighters XV Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Una de las franquicias de lucha más icónicas de la Historia se adapta a los nuevos tiempos. Pura esencia de arcade: muy sencillo de abordar y satisfactorio de dominar. La experiencia de juego online es una gozada: se siente casi como compartir recreativa. Las nuevas técnicas comunes son perfectas para principiantes y potentes herramientas para los más curtidos. Los luchadores de King of Fighters son más versátiles y atractivos que nunca. Una entrega que se lanza para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

UNA ENTREGA QUE ROMPE CON TODAS LAS EXPECTATIVAS. Hoy os dejamos el análisis The King of Fighters XV. El regreso de la legendaria franquicia de juegos de lucha.

Desde su debut en 1994, la saga de juegos de lucha KOF ha hecho vibrar al mundo con sus fascinantes personajes y su sistema de juego único. Han pasado seis años desde el último título de la serie, ¡y ahora KOF XV supera a todos sus predecesores en términos de gráficos, sistemas y experiencia online! Desde el lanzamiento de la entrega original The King of Fighters XV. Koch Media y SNK llevarán The King of Fighters XV hacia nuevas cotas, permitiendo que el último título allane el camino hacia un nuevo futuro de los juegos de lucha.

THE KING OF FIGHTERS XV se lanzará el 17 de febrero de 2022 y contará con un total de 39 personajes, entre los que se incluyen clásicos personajes populares y favoritos de los fans resucitados, a los que se sumarán 12 personajes descargables a lo largo del año hasta sumar un masivo elenco de 51 luchadores. Además del clásico sistema de combate por equipos 3 contra 3, el juego incorpora la SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los jugadores pueden experimentar un Modo MAX mejorado, así como el Modo MAX (Rápido). La función RUSH permite realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluido los renovados y vibrantes movimientos especiales, harán que los combates en este juego resulten más explosivos que nunca.

SNK pisa fuerte en la lucha con un nuevo King of Fighters que pule detalles técnicos de su predecesor y mantiene las virtudes de la saga. Las superestrellas de SNK vuelven a reunirse en un torneo de lucha que encandila en lo jugable y deslumbra en su online.

La experiencia de en los combates el juego de SNK es muy buena. Es más, como veremos, su online le da una ventaja muy especial. Un clásico adaptado a las nuevas generaciones. La jugabilidad está fuera de toda duda.

Los gráficos están muy bien conseguidos.Por su parte, los acabados de los personajes y escenarios cumplen su cometido, pero no sacan todo el partido a motor gráfico de Unreal Engine en consolas de nueva generación como PS5. Lo que si es instantáneo son los tiempos de carga. The King of Fighters XV es un auténtico festival de color, luces y explosiones que se suceden en pantalla al activar potenciadores, desatar llamaradas o acertar golpes letales. The King of Fighters XV nos da 39 luchadores organizados en 13 equipos. De manera muy intencionada, SNK ha querido representar toda la historia de su saga de lucha más mimada rescatando a los máximos actores de las entregas clave.

El sonido cumple. Melodías para motiva en el combate a los fan de la saga. Al entrar por primera vez a la DJ Station de The King of Fighters XV, los jugadores encontrarán desbloqueadas las bandas sonoras o OST de KOF XIV y KOF 94. Sin embargo, el juego nos da pistas para desbloquear este contenido.

La historia es curiosa aunque sin sorpresas. Shun’ei e Isla son los ejes de la misma y el resto, para variar, están poco más que de paseo. Incluidos Kyo e Iori. Tampoco nos vamos a sorprender a estas alturas de la partida, y hay que reconocer que Isla no solo aporta carácter a la trama, sino que a nivel jugable es una luchadora tan interesante como divertida.

La duración es buena. Definitivamente, The King of Fighters XV funciona de maravilla durante el transcurso de las partidas. El modo online es espectacular, aunque el offline es un poco más corto.

En resumen, una de las franquicias de lucha más icónicas de la Historia se adapta a los nuevos tiempos. Pura esencia de arcade: muy sencillo de abordar y satisfactorio de dominar. La experiencia de juego online es una gozada: se siente casi como compartir recreativa. Las nuevas técnicas comunes son perfectas para principiantes y potentes herramientas para los más curtidos. Los luchadores de King of Fighters son más versátiles y atractivos que nunca. Una entrega que se lanza para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Características principales

– ¡Un total de 39 personajes para jugar! Y 12 más se unirán

¡Personajes clásicos populares, personajes revividos, nuevos personajes y mucho más! ¡La batalla de ensueño más épica de la historia de KOF está a punto de comenzar! THE KING OF FIGHTERS XV cuenta con 39 personajes, entre los que se incluye algunos populares clásicos, otros favoritos de los fans que resurgen y otros cruciales para el desarrollo de los eventos. Esta es la primera vez que los héroes de cada Saga se reúnen, por lo que es un momento imperdible en la trama de King of Fighters. La última entrega de la saga King of Fighters prosigue con el Modo Historia de la entrega anterior. Los héroes de las sagas Orochi, NESTS y Ash se han unido THE KING OF FIGHTERS XV, y esta vez, la historia lleva a un clímax explosivo.

ISLA: Un nuevo personaje que se une a la lista de KOF XV con poderes similares a los de su rival, Shun’ei.

Un nuevo personaje que se une a la lista de con poderes similares a los de su rival, Shun’ei. K’: Con una mezcla de personalidad introvertida y de franqueza absoluta, K’ es un humano modificado con genes transplantado0s de Kyo Kusanagi. Posee el poder de manipular el fuego y lucha por recuperar sus recuerdos perdidos.

Con una mezcla de personalidad introvertida y de franqueza absoluta, K’ es un humano modificado con genes transplantado0s de Kyo Kusanagi. Posee el poder de manipular el fuego y lucha por recuperar sus recuerdos perdidos. KROHNEN: La popular nueva entrega de la saga de juegos de lucha THE KING OF FIGHTERS XV ha presentado a KROHNEN como nuevo personaje. Con su brazo que cambia de forma, KROHNEN se enfrenta a todos los que se encuentran en su camino. Parece que tiene alguna conexión con el sindicato secreto conocido como NESTS, aunque se desconocen los detalles.

– ¡La historia de KOF llega a su clímax!

La última saga de KOF continúa desde el juego anterior en el modo historia. Esta vez, ¡la historia se acerca a un clímax explosivo!

– La consolidación del sistema de combate de la serie

Heredando la tradicional batalla por equipos de 3 contra 3 de la serie, KOF XV también presenta un nuevo sistema. ¡Disfruta de una sensación de velocidad y frescura sin precedentes! El juego cuenta con el clásico sistema de combate por equipos 3v3, así como una serie de novedades, como el SHATTER STRIKE, una nueva mecánica que permite a los jugadores contrarrestar los ataques enemigos. Además, los Jugadores experimentarán un mejorado Modo MAX, así como el Modo MAX (Rápido), con una función de acometida que permitirá realizar combos pulsando rápidamente los botones de ataque. Todas estas características, incluidos algunos movimientos especiales renovados y vibrantes, garantizarán unos combates explosivos y una jugabilidad emocionante tanto para los jugadores nuevos como para los veteranos.

– Partidas online fáciles y versátiles

Se ha adoptado el netcode Rollback para reducir el lag en las partidas online. ¡También hay una variedad de opciones de batalla que te permiten elegir cómo quieres jugar! THE KING OF FIGHTERS XV soportará el juego local de 1 a 2 jugadores, así como el juego online de 2 a 8 usuarios. El juego cuenta con una amplia variedad de modos online, incluyendo las modalidades RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH y ONLINE TRAINING. También hay un nuevo modo DRAFT VS, que enfrentará al jugador a un oponente mientras intenta hacerse con su personaje favorito antes de que él lo haga. Se ha adoptado la técnica de red Rollback para una mejor experiencia online.

– KOF está repleto de contenido a disfrutar

Incluye una galería con videos y voces, y un nuevo DJ STATION con más de 300 canciones populares de la serie KOF y más.

– Juego cruzado: admite juego cruzado entre las versiones PlayStation®4 y Playstation®5 La actualización de la versión PlayStation®4 a la de Playstation®5 está disponible sin coste.

Ediciones del juego y DLCs

Ya disponible la campaña de reserva anticipada para las siguientes ediciones en PlayStation®5, PlayStation®4 y Xbox Series X|S:

Edición estándar THE KING OF FIGHTERS

Contiene el juego base (Versión física/digital): 59.99€

Edición de lanzamiento THE KING OF FIGHTERS

Incluye el juego base, el conjunto de vestimentas exclusivas para Terry “Garou: Mark of the Wolves”, únicamente disponible en formato físico: 59.99€.

Edición digital Deluxe THE KING OF FIGHTERS

Incluye el juego base con tres días de acceso anticipado, además del Pase de Equipo 1 de KOF XV (incluye los descargables Team 1 & 2 que cuentan con 3 personajes cada uno, 6 personajes en total), la exclusiva vestimenta descargable Leona “Classic Leona”, y para aquellos que compren con antelación el juego con el descargable de vestimentas para Terry “Garou: Mark of the Wolves” (Versión digital): 84.99€.

Contenido digital disponible:

KOF XV Team Pass 1

Personajes descargables KOF XV «Team 1″ +»Team 2» (6 personajes descargables)/29.99€

Personajes descargables KOF XV «Team 1» 3 personajes descargables(1 Team)/15.99€

Personajes descargables KOF XV «Team 2» 3 personajes descargables(1 Team)/15.99€

Contenidos de la edición OMEGA:

Juego principal

3 litografías

Banda sonora

Libro de arte de 119 páginas

Estuche especial

Pase de Temporada 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Vestimenta descargable de Terry “Garou: MotW”

Vestimenta descargable de Leona “Classic Leona”

SNK Corporation se complace en anunciar que el nuevo contenido descargable de THE KING OF FIGHTERS XV (KOFXV), el fenomenal título de la lucha, se estrena hoy. Team GAROU es el primer equipo de personajes descargables en unirse al elenco, ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam y Epic Games Store .

Puedes además ver el tráiler en la opinión de la prensa en:

ROCK HOWARD – Aunque es hijo del temible Geese Howard, este joven luchador con un pasado complicado fue criado por Terry Bogard. Rock es un prodigio en lo que respecta a la lucha, ha aprendido a utilizar los estilos de lucha transmitidos por su padre y su padrastro. B. JENET le convence para que se una al equipo GAROU en esta entrega de KOF. CV:Yuma Uchida).

GATO – Este frío y calculador luchador de clase magistral siempre se aleja de la manada. Se propuso vengarse después de que su madre muriera a manos de su padre. Aunque desea seguir su propio camino, B. JENET consiguió convencerle para que se uniera al equipo, ya que tiene información sobre el paradero de su padre.

JENET –La líder de la una banda de piratas conocida como los caballeros Lillien, B. JENET ha viajado por todo el mundo. Hija de la familia Behrn, un influyente cártel a nivel internacional, se aburrió de su lujosa pero tediosa vida y huyó para formar los Caballeros de Lillien. Después de los tumultuosos sucesos del anterior KOF, B. JENET tiene sus sospechas de que lo peor aún no ha pasado y se propone unirse a este KOF para ver qué le espera.

Team GAROU es el primero de los equipos descargables de KOFXV. El Segundo equipo, conocido como Team SOUTH TOWN, se lanzará en mayo. El tercer equipo se lanzará en verano y el cuarto en otoño. Cada equipo se compone de 3 luchadores, por lo que el número total añadido a la lista actual de 39 significa que los Jugadores pueden esperar luchar con 51 personajes repletos de estrellas en THE KING OF FIGHTERS XV.

29 nuevos temas de música de fondo del exitoso juego de lucha KOF 2002 UM llegan gratis a la estación de DJ totalmente personalizable de KOF XV. Configura tu tema favorito para que suene mientras luches online o donde quieras. Se anunciarán más temas en el futuro.

Título: The King of Fighters XV

Plataforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, Epic Store

Género: Lucha

Desarrollador/editor: SNK Corporation / Koch Media

Jugadores: 1-2 en red local / 2-8 en red

Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2022

Idioma: Textos en castellano

PEGI: +12

PVPr: 59,99€

Website: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof-xv